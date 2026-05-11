Đầu tuần, giá vàng trong nước quay đầu giảm 1,1 triệu đồng/lượng

PHƯƠNG VI
(GLO)- Sau nhiều ngày giữ ở mức ổn định, phiên giao dịch đầu tuần (ngày 11-5), thị trường vàng trong nước quay đầu giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra về mức 166,4 triệu đồng/lượng, giảm 6 triệu đồng so với 1 tháng trước.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý sáng nay đồng thời niêm yết giá vàng miếng giảm 1,1 triệu đồng so với chiều qua. SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đang cùng giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 163,4-166,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng hiện niêm yết mức giá riêng, 164-165,5 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, giá vàng trong nước quay đầu giảm 1,1 triệu đồng/lượng. Ảnh nguồn Báo Quân đội nhân dân

Thị trường vàng nhẫn cũng về mức thấp so với nhiều ngày trước. Nhẫn trơn PNJ 999.9 đang giao dịch ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 163-166 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và DOJI đang giao dịch tương đương vàng miếng, 163,4-166,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.694,8 USD/ounce (tương đương 149,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Hiện giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới 16,7 triệu đồng.

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 55,6 USD/ounce, tương đương giảm 1,17% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

