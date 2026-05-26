Cập nhật giá vàng ngày 26-5: Giảm 500.000 đồng/lượng, vàng trong nước còn 161,5 triệu đồng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 26-5, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm 500.000 đồng mỗi lượng, hiện giá bán ra đang có giá 161,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng nay tại các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC đang giao dịch 2 chiều mua – bán ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý đang niêm yết thấp hơn mặt bằng chung, có giá 158,3-161,3 triệu đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp cũng niêm yết giá vàng nhẫn tương đương với vàng miếng, có giá 158,5-161,5 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý giao dịch với mức 158,2-161,2 triệu đồng/lượng.

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 4.574 USD/ounce, bật tăng 30 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,4 triệu đồng/lượng.