Cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai không chỉ đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế mà còn trở thành lực lượng tham gia tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.

Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống người lao động

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản với sản phẩm chủ lực là chanh dây, Công ty CP Nafoods Gia Lai (phường An Phú) luôn xác định mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và đồng hành cùng địa phương. Công ty luôn chú trọng tạo sinh kế ổn định cho công nhân và người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Giám đốc Hồ Hải Quân, Công ty đang tạo việc làm trực tiếp cho hơn 600 lao động tại chỗ (khoảng 80% là người dân tộc thiểu số).

Bên cạnh đó, Công ty xây dựng và duy trì chuỗi liên kết bền vững với các HTX và nông hộ thông qua hoạt động thu mua, bao tiêu sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật canh tác và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu với gần 3.000 hộ trồng chanh dây tại tỉnh; tạo ra hàng nghìn việc làm gián tiếp cho nông dân tại khu vực Tây Nguyên.

Công ty CP Nafoods Gia Lai tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2025 đến nay, Công ty còn đóng góp 525 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Chị Võ Thị Kim Hồng (tổ 4, phường An Phú) chia sẻ: “Tôi gắn bó với Công ty đã 4 năm. Giữ vị trí quản lý nhân sự, tôi không chỉ có thu nhập ổn định từ lương mà còn được chi trả các chế độ đi kèm như: thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật Lao động”.

Tại phường Diên Hồng, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai đang tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Bá Quốc Thắng - Phó Giám đốc Thường trực Công ty - cho biết: “Bên cạnh chi trả tiền lương, Công ty luôn duy trì đầy đủ các chế độ về bảo hiểm, bảo hộ lao động, thăm hỏi, hỗ trợ công nhân khó khăn và đóng góp cho các chương trình xây nhà tình nghĩa, trao quà cứu trợ, chăm lo cho người yếu thế…”.

Hoạt động trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, giải khát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Được (phường Quy Nhơn Tây) đang tạo việc làm cho 30 lao động với mức lương từ 9-12 triệu đồng/người/tháng; mỗi năm đóng góp cho công tác an sinh xã hội khoảng 200-300 triệu đồng.

Giám đốc Công ty Lê Thành Được khẳng định: Công ty luôn xác định sản xuất kinh doanh hiệu quả phải gắn với trách nhiệm xã hội. Vì vậy, bên cạnh tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, việc đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội cũng là nhiệm vụ quan trọng.

Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều DN tại tỉnh chú trọng xây dựng văn hóa DN gắn với trách nhiệm xã hội. Từ tạo việc làm ổn định, chăm lo đời sống công nhân đến đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện.

Với doanh thu gần 20 tỷ đồng mỗi năm từ sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp, hằng năm, Công ty CP Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên (xã Cửu An) luôn dành một phần lợi nhuận đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Giám đốc Công ty Thái Xuân Biên cho biết: Bên cạnh tạo việc làm ổn định cho 160 lao động với mức lương từ 8-12 triệu đồng/người/tháng, mỗi năm, Công ty đóng góp từ 200-300 triệu đồng cho hoạt động cứu trợ, hỗ trợ làm nhà, sinh kế và tặng quà cho người nghèo, hộ yếu thế…

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ủng hộ gần 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 13 năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh - nhấn mạnh: Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động kinh tế, giá nguyên vật liệu tăng cao và tác động kéo dài của dịch bệnh, song cộng đồng DN trong tỉnh vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Hiệp hội DN tỉnh hiện có khoảng 500 thành viên tích cực tham gia nhiều chương trình, hoạt động trong công tác thiện nguyện, cứu trợ. Từ năm 2025 đến nay, ngoài tự tổ chức các chương trình an sinh xã hội riêng, các DN còn đóng góp về Hiệp hội để hỗ trợ người dân vùng thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa hay chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung khẳng định: Cộng đồng DN trong tỉnh không chỉ khẳng định vai trò trung tâm trong giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương mà còn là nhân tố quyết định trong tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của tỉnh.

Điều đó được khẳng định qua tỷ lệ nguồn lực đóng góp của các DN đối với Quỹ Vì người nghèo, Quỹ cứu trợ hằng năm chiếm hơn 70% (không tính nguồn hỗ trợ của Trung ương).

Qua đó, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt các chủ trương về giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là giúp đỡ các hoàn cảnh yếu thế vượt qua khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.