Công ty Điện lực Gia Lai nỗ lực đảm bảo an toàn lưới điện

(GLO)- Địa bàn quản lý rộng, nhiều khu vực có mật độ giông sét cao đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với công tác đảm bảo an toàn lưới điện của Công ty Điện lực Gia Lai.

Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) hiện quản lý hệ thống lưới điện lớn với hơn 1.233 km đường dây 110 kV, 59 trạm biến áp 110 kV, hơn 8.746 km đường dây trung áp, 183 km cáp ngầm và trên 10.626 km đường dây hạ áp, phục vụ khoảng 1 triệu khách hàng.

Quản lý chặt, vận hành an toàn

Tháng 3-2026, PC Gia Lai phát động phong trào thi đua quản lý vận hành trạm biến áp công cộng kiểu mẫu, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, từ rà soát hệ thống nối đất đến cập nhật dữ liệu trên phần mềm PMIS. Dự kiến, Công ty sẽ thu thập trên 12.000 giá trị điện trở nối đất bằng các thiết bị chuyên dụng.

Theo ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Gia Lai, nhu cầu điện thời gian gần đây tăng mạnh, công suất phụ tải tại tỉnh Gia Lai tăng hơn 20% so với trước; sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc có thời điểm vượt 1 tỷ kWh/ngày - mức cao nhất từ trước đến nay, xác lập kỷ lục mới.

Nhân viên Điện lực kiểm tra an toàn điện tại các trạm biến áp. Ảnh: H.Y

Trước nhu cầu điện tăng cao, PC Gia Lai đã chủ động xây dựng kịch bản, chuẩn bị phương án đảm bảo nguồn và lưới điện, đặc biệt tại các khu công nghiệp có phụ tải lớn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, làm việc với các doanh nghiệp điều chỉnh phụ tải, chuyển dịch sản xuất sang giờ thấp điểm nhằm giảm chi phí và đảm bảo cung ứng điện ổn định trong mùa khô.

Các thuộc PC Gia Lai chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện. Điện lực Chư Pưh đo điện trở tiếp địa tại 655 vị trí trong cao điểm mùa khô 2026, phát hiện 3 vị trí hư hỏng và 7 vị trí không đạt yêu cầu, được xử lý kịp thời.

Trong khi đó, Điện lực Phú Thiện tăng cường kiểm soát an toàn vận hành. Quý I/2026, đơn vị thực hiện 106 lượt kiểm tra hiện trường, 100% công việc có nguy cơ cao được giám sát chặt chẽ. Việc duy trì “5 phút an toàn” trước mỗi ca làm việc góp phần nâng cao ý thức và kỹ năng nhận diện rủi ro cho người lao động.

Điện lực Pleiku hiện quản lý gần 479 km đường dây trung thế, 989 km đường dây hạ thế và 1.041 trạm biến áp. Với lưới điện trải rộng trên địa hình phức tạp, đơn vị đưa flycam vào kiểm tra hành lang tuyến, nhất là tại các vị trí khó tiếp cận.

Ông Đoàn Ngọc Minh - Phó Trưởng Điện lực Pleiku - cho biết: Việc ứng dụng flycam giúp phát hiện sớm nguy cơ sự cố để xử lý kịp thời. Từ đầu tháng 3 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 2 vị trí lỗ thủng dây dẫn. Theo kế hoạch, năm 2026, Điện lực Pleiku sẽ kiểm tra 72 đường dây với 3.015 vị trí; 163 trạm biến áp và 1.739 thiết bị.

Đầu tư đồng bộ, nâng chất lượng điện

Cùng với công tác quản lý vận hành, PC Gia Lai chú trọng đầu tư, hiện đại hóa lưới điện theo hướng thông minh, linh hoạt.

Trong giai đoạn 2023-2025, Điện lực Ayun Pa đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng mới 12,8 km đường dây hạ áp và 13,5 km trung áp; nâng công suất 33 trạm biến áp với tổng dung lượng 7.770 kVA; lắp đặt 16 thiết bị đóng cắt kết nối điều khiển từ xa (SCADA) và 3,6 km dây chống sét. Nhờ đó, bán kính cấp điện khu vực nội thị giảm xuống dưới 400 m, góp phần giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ ổn định cung cấp điện.

Năm 2026, đơn vị tiếp tục xây dựng mới 2,86 km đường dây trung áp, 5,42 km hạ áp và nâng công suất 14 trạm biến áp với tổng dung lượng 2.550 kVA.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Điện lực Ayun Pa - cho hay: Đơn vị sẽ nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ người dân.

Nhân viên PC Gia Lai tuyên truyền sử dụng điện an toàn tại các thôn, làng. Ảnh: H.Y

Không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công tác tiếp nhận và quản lý lưới điện nông thôn cũng được đẩy mạnh. Tại khu vực xã Tuy Phước Bắc, ngành điện đã tổ chức ký kết hơn 4.100 hợp đồng mua bán điện, tương ứng 14 trạm biến áp; đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực tế cho thấy, việc kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng quản lý vận hành đã giúp PC Gia Lai từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu sự cố, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.