Bidiphar khởi động dự án chuyển đổi lên SAP S/4HANA Private Cloud

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 11-5, Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tổ chức lễ khởi động dự án chuyển đổi hệ thống quản trị tổng thể từ SAP ERP lên nền tảng SAP S/4HANA Private Cloud.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai; bà Phạm Thị Thanh Hương - Thầy thuốc Nhân dân, Tổng Giám đốc Bidiphar; đại diện các đơn vị tư vấn, đối tác triển khai dự án.

Ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Phú

Bidiphar là một trong những đơn vị dược phẩm tại Việt Nam triển khai hệ thống SAP ERP từ năm 2014. Sau hơn 10 năm vận hành, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp lên SAP S/4HANA Private Cloud - giải pháp ERP thế hệ mới do SAP SE phát triển.

Hiện nay, SAP được hơn 400.000 doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng, trong đó có nhiều tập đoàn dược phẩm, sản xuất đa quốc gia thuộc Fortune Global 500.

Dự án được kỳ vọng giúp doanh nghiệp số hóa và chuẩn hóa quy trình quản trị theo bộ tiêu chuẩn SAP Best Practices; đồng thời, tăng cường khả năng quản trị dữ liệu, tối ưu vận hành và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong lĩnh vực dược phẩm.

Theo kế hoạch, Bidiphar sẽ triển khai đồng thời hệ thống kế toán theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), với sự tham gia tư vấn của các đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4.

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Bidiphar phát biểu tại lễ khởi động dự án. Ảnh: Anh Phú

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, triển khai hệ thống báo cáo quản trị, ứng dụng barcode, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu và tối ưu nguồn lực vận hành.

Một nội dung quan trọng của dự án là thẩm định hệ thống máy tính (CSV) nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn GMP EU trong hoạt động sản xuất dược phẩm.

Đại diện Bidiphar cho biết, dự án có quy mô lớn và yêu cầu chuyên môn cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, đơn vị tư vấn và đối tác triển khai để bảo đảm tiến độ, chất lượng cũng như các yêu cầu tuân thủ.

Theo định hướng dài hạn, Bidiphar tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường quốc tế, đa dạng danh mục sản phẩm, tập trung vào các nhóm thuốc điều trị chuyên sâu, đặc biệt là thuốc tiêm và thuốc đặc trị.

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám Đốc Bidiphar và ông Nguyễn Công Tẩn - Tổng Giám Đốc Citek cam kết triển khai hệ thống quản trị SAP S/4HANA Private Cloud. Ảnh: Anh Phú

Năm 2025, Bidiphar đạt doanh thu 1.947 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 344 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu trên 2.100 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục đầu tư cho R&D, nhà máy đạt chuẩn quốc tế, chuyển đổi số, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

  • SAP viết tắt của Systems, Applications and Products in Data Processing; được ví như "bộ não" quản lý toàn bộ nguồn lực của một doanh nghiệp.
  • Ứng dụng cốt lõi: SAP tích hợp nhiều phòng ban gồm: Tài chính - Kế toán, Quản lý kho (EWM), Quản lý chuỗi cung ứng (SCM), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và Quản trị nhân sự (HR).
Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế: Giảm áp lực cho hộ kinh doanh

(GLO)- Vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập cá nhân. Điểm nhấn đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

