Nghị định số 141/2026/NĐ-CP: Tạo động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Không chỉ tăng gấp 2 lần ngưỡng doanh thu miễn thuế so với trước, Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29-4-2026 của Chính phủ còn có nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Chính sách mới phù hợp thực tế

Ngày 29-4-2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh (HKD) và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (DN).

Theo đó, từ ngày 1-1-2026, cá nhân và HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống/năm được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tăng gấp 2 lần so với trước. Nhóm này được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, tạo tiền đề để tiếp cận với chuẩn mực mô hình DN.

Cùng với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho cá nhân, HKD, Nghị định số 141/2026/NĐ-CP còn bổ sung quy định miễn thuế thu nhập DN cho DN, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống/năm.

Đây là lần đầu tiên quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập DN ở mức 1 tỷ đồng trở xuống/năm, tương đương với ngưỡng miễn thuế của cá nhân và HKD. Điều này sẽ tạo động lực cho việc chuyển đổi từ HKD thành DN và thành lập DN mới.

Ngoài ra, nghị định mới còn quy định việc bù trừ, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách cho cá nhân, HKD và DN nhỏ, giúp giảm áp lực chi phí đầu vào, chủ động hơn trong việc đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Công chức ngành Thuế tỉnh hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên môi trường điện tử. Ảnh: T.S

Thông tin này nhanh chóng đến với các cá nhân, HKD trong tỉnh. Chị Phạm Trần Thu Trang - chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Tô Hiến Thành (phường Quy Nhơn Nam) cho hay: Vốn đầu tư kinh doanh hàng tạp hóa khá lớn nhưng lời lãi không nhiều nên áp lực chi trả tiền hàng và tiền thuế rất lớn.

Với doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, chắc chắn gia đình tôi thuộc diện được miễn thuế VAT và thuế TNCN. Điều này giúp giảm bớt chi phí đầu tư, tâm lý cũng thoải mái hơn khi không còn phải quá lo lắng về nghĩa vụ nộp thuế như trước, tạo động lực để tôi tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh.

Nhiều tiểu thương cho rằng, việc nâng ngưỡng chịu thuế lên gấp 2 lần so với trước phù hợp hơn với thực tế hiện nay, giúp họ ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh.

Khi gánh nặng tài chính được chia sẻ, các cá nhân, HKD cũng sẽ mạnh dạn hơn trong đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Ngành thuế khẩn trương triển khai chính sách

Việc miễn giảm thuế VAT, thuế TNCN, thuế thu nhập DN cho cá nhân, HKD và DN nhỏ sẽ giảm nguồn thu ngân sách trước mắt nhưng lại tạo dư địa phục hồi, tích lũy và phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân - vốn là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Khi các cá nhân, HKD và DN nhỏ đủ sức lớn lên, mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình và nâng cao năng lực cạnh tranh, nguồn thu ngân sách sẽ được củng cố theo hướng ổn định và bền vững hơn. Đây cũng là mục tiêu mà chính sách hướng tới.

Ngay sau khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP được ban hành, ngành Thuế tỉnh đã vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách vào cuộc sống.

Hiện Thuế tỉnh đã tóm lược những điểm mới, những điểm cần lưu ý của Nghị định số 141/2026/NĐ-CP đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử và trên các trang mạng xã hội của đơn vị để cá nhân, HKD, DN nắm bắt thông tin, từ đó xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Cùng với đó, tập trung rà soát, xác định cụ thể cá nhân, HKD và DN có doanh thu 1 tỷ đồng trở xuống/năm để tư vấn, hướng dẫn cho họ áp dụng đúng các quy định mới.

Theo Thuế tỉnh, nếu HKD đã kê khai nộp thuế theo hạn mức cũ mà doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống/năm thì số tiền thuế đã nộp sẽ được bù trừ, hoàn trả và hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Công chức Thuế cơ sở 1 (bên trái) hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thông tin trên thiết bị di động. Ảnh: T.S

Với DN đang hoạt động, nếu dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế không quá 1 tỷ đồng thì không phải tạm nộp thuế thu nhập DN.

Trường hợp kết thúc kỳ tính thuế mà doanh thu thực tế vượt 1 tỷ đồng thì thực hiện kê khai, quyết toán thuế bình thường và không bị tính tiền chậm nộp.

Nếu DN đã tạm nộp thuế thu nhập DN quý I/2026 nhưng thực tế đáp ứng điều kiện được miễn thuế thì không phải tạm nộp các quý tiếp theo. Số tiền đã nộp thừa sẽ được bù trừ, hoàn trả và hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho hay: Số lượng cá nhân, HKD và DN nhỏ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP rất lớn.

Vì vậy, toàn ngành sẽ tập trung hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nghị định mới, đặc biệt là việc xác định đối tượng thuộc diện được miễn thuế theo quy định.

Thuế tỉnh tiếp tục phát huy hệ sinh thái ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác này nhằm nhanh chóng đưa chính sách đi vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cá nhân, HKD và DN nhỏ.