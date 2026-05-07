Kiểm tra việc cung cấp vật liệu xây dựng và chấp hành pháp luật về giá ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 7-5, Tổ công tác liên ngành của tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra việc cung cấp vật liệu xây dựng và chấp hành pháp luật về giá tại một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) tại khu vực phía Tây tỉnh.

Tổ công tác liên ngành gồm có đại diện các sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Thuế tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Theo đó, Tổ đã đến kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiếu Gia Lai (xã Chư Sê) và Công ty TNHH một thành viên Loan Duy Nhất (xã Chư Pưh).

Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực tế mỏ đất san lấp của Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiếu Gia Lai (xã Chư Sê). Ảnh: Hà Duy

Nội dung kiểm tra gồm: việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán VLXD; đối chiếu sản lượng khai thác, công suất và khối lượng khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp. Thời kỳ kiểm tra tính từ ngày 1-2-2026 đến thời điểm báo cáo.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về giá của các doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm như: không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, ổn định thị trường VLXD, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng; đồng thời, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc cung cấp vật liệu xây dựng và chấp hành pháp luật về giá tại Công ty TNHH một thành viên Loan Duy Nhất (xã Chư Pưh). Ảnh: Hà Duy

Tại các doanh nghiệp, bên cạnh những nội dung kiểm tra đã đề ra, Tổ công tác đề nghị các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá theo quy định và bán sản phẩm theo giá đã kê khai. Tại thời điểm kiểm tra, các thành viên của Tổ công tác cũng đã hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai giá và những vấn đề liên quan.

Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến 18-5, Tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra tại 15 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường thuộc khu vực Tây Gia Lai.