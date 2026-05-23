Kết nối cung cầu thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng các đơn vị phân phối lớn.

Đặc biệt, với sự tham gia của gần 400 đại biểu là nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh đã tạo nên không khí giao thương sôi nổi và thiết thực.

Công ty TNHH BaKa (xã Ia Hrung) tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối cung cầu nông sản Gia Lai năm 2026. Ảnh: Vũ Thảo

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của địa phương đã được tổ chức.

Các hoạt động giao dịch trực tiếp giữa hợp tác xã, nông dân với các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp phân phối như: Công ty cổ phần Thương mại Bách hóa Xanh, Tập đoàn Central Retail, Công ty TNHH MTV Proton và Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung thiết thực như: chuẩn hóa mã số vùng trồng, thúc đẩy sản xuất theo hướng xanh, bền vững cũng như giải pháp đưa nông sản vào hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ hiện đại để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Sản phẩm sầu riêng sấy của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) tham gia trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Hội nghị không chỉ tạo cơ hội giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất gắn với chuỗi cung ứng và thị trường.

Thông qua các hoạt động kết nối thực chất và hiệu quả, sự kiện được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Gia Lai, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời khẳng định vị thế sản phẩm địa phương trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, tiêu chuẩn và tính minh bạch.

Đây cũng là dịp để tỉnh Gia Lai tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, gắn sản xuất với chế biến sâu, hướng tới phát triển bền vững.

Công ty TNHH một thành viên Proton ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 7 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX và đơn vị phân phối đã ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh. Theo đó, Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định ký kết với 6 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn. Công ty TNHH MTV Proton ký kết 7 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.

Tập đoàn Central Retail ký kết với 5 doanh nghiệp, HTX. Công ty cổ phần Thương mại Bách hoá Xanh ký kết với 5 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Ngoài ra, các cửa hàng thực phẩm sạch cũng ký kết với các chủ thể OCOP trên địa bàn.

Theo biên bản, các bên thống nhất tăng cường liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, ổn định đầu ra nông sản; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị gia tăng cho sản phẩm địa phương.

