Gia Lai thu hút 89 dự án mới với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 120.133 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 24-4, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu cho biết: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 89 dự án mới, đạt 52,35% so với kế hoạch, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 120.133 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Tiến Sỹ

So với cùng kỳ năm trước, số lượng dự án mới tăng 137,84% và tăng 781,33% về tổng số vốn đăng ký đầu tư. Điều này chứng tỏ, tiềm năng, lợi thế và sự đồng hành của tỉnh đã tạo niềm tin lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, số lượng dự án đăng ký có vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên khá nhiều. Tiêu biểu như các dự án: Nhà máy điện gió Vân Canh 1 với tổng vốn đầu tư hơn 6.904 tỷ đồng và nhà máy điện gió Vân Canh 2 với tổng vốn đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng đều của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang tại xã Bình Khê có tổng vốn đầu tư hơn 1.797 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cát Trinh tại xã Phù Cát có tổng vốn đầu tư 2.554 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội…

Lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu cả về số lượng dự án mới lẫn vốn đăng ký đầu tư với 32 dự án, tổng vốn hơn 100.870 tỷ đồng. Lĩnh vực xây dựng - hạ tầng với 14 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 8.401 tỷ đồng. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 30 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 3.737 tỷ đồng. Các dự án còn lại thuộc lĩnh bất động sản, kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch.

Địa bàn đăng ký đầu tư khá rộng với 84/89 dự án tại các địa phương; 5 dự án đăng ký đầu tư trong các khu kinh tế và khu công nghiệp.