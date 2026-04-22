Gia Lai đề xuất hỗ trợ thực hiện sản phẩm công nghệ chiến lược

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ thực hiện các dự án công nghệ chiến lược như sản xuất vật liệu graphene tinh khiết cao và hormone hỗ trợ sinh sản thế hệ mới nhằm tự chủ nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới .

Làm chủ "vật liệu thế kỷ" graphene

Trong danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, Gia Lai ưu tiên dự án sản xuất vật liệu graphene độ tinh khiết cao (trên 98%) thay thế nguyên liệu nhập khẩu và các ứng dụng graphene trong sản xuất vật liệu. Đây là loại vật liệu được mệnh danh là “vật liệu thế kỷ” với độ bền cơ học gấp hàng trăm lần thép nhưng lại có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội.

Tháng 8-2025, Công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global tổ chức động thổ nhà máy sản xuất và ứng dụng graphene tại Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A. Ảnh: ĐVCC

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay nguồn cung graphene chủ yếu nhập khẩu từ Đức với độ tinh khiết khoảng 98,5% . Trong khi đó, Việt Nam dù có mỏ nguyên liệu tại Yên Bái nhưng công nghệ trong nước hiện mới chỉ dừng lại ở mức chiết tách độ tinh khiết 94% .

Dự án đặt mục tiêu xây dựng nhà máy công suất 7 tấn mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027, sau đó nâng dần lên 40 tấn vào năm 2030 . Khi làm chủ được công nghệ này, graphene sẽ được ứng dụng để sản xuất nhựa HDPE và cao su siêu bền (tăng độ bền 20-40%), bê tông nhẹ chống thấm, sơn hấp thụ radar phục vụ quốc phòng và mực in dẫn điện cho ngành điện tử .

Hormone tái tổ hợp cho y học và chăn nuôi

Sản phẩm chiến lược thứ hai được đề xuất là ứng dụng kỹ thuật protein engineering để sản xuất hormone tái tổ hợp hFSH và hLH . Đây là các loại hormone quan trọng trong hỗ trợ sinh sản cho cả người và động vật .

PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Dự án sẽ tiến hành tối ưu hóa cấu trúc hFSH chuỗi đơn (đã được chủ nhiệm dự án nghiên cứu thành công tại một dự án khác) và điều chế mới hormone hLH chuỗi đơn với tác dụng kéo dài để tăng tối đa năng suất biểu hiện, độ ổn định, rút ngắn thời gian phát triển quy trình, giảm chi phí và nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất hormone ở tế bào động vật.

Theo lộ trình 36 tháng, dự án sẽ đi từ khâu thiết kế nâng cấp cấu trúc hormone, chuẩn hóa quy trình sản xuất và tinh sạch quy mô phòng thí nghiệm (độ tinh sạch khắt khe ≥ 90%), sau đó là thử nghiệm tiền lâm sàng nghiêm ngặt trên các mô hình động vật khác nhau trước khi tiến tới thử nghiệm lâm sàng trên người, vì mục đích cuối cùng của nghiên cứu là sản xuất hormone hỗ trợ sinh sản cho con người. Việc triển khai dự án sẽ kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó đáp ứng mục tiêu đề ra của bài toán này.

Kết quả hướng tới vô cùng thực tiễn: Trước mắt là giải quyết “cơn khát” hormone chất lượng cao cho ngành giống và chăn nuôi gia súc tại tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung, giúp giảm chi phí sản xuất cho nông dân thông qua việc nâng cao tỷ lệ thụ thai nhân tạo và không còn phụ thuộc vào nguồn hormone nhập khẩu như hiện nay. Về lâu dài, thành công này sẽ là tiền đề để chuyển giao sang hỗ trợ sinh sản ở người (kỹ thuật ART), mang lại cơ hội điều trị nội địa giá rẻ cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn.

Ngoài ra, việc sản xuất quy mô công nghiệp hai sản phẩm hormone này với nhà máy đầu tư công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế thì Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng lớn để xuất khẩu sang các nước khác. Do vậy, đầu tư sản xuất hormone không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn là chiến lược phát triển ngành dược theo hướng công nghệ cao để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự án do PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp (Trường Đại học Quy Nhơn) - người vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư tại Pháp làm chủ nhiệm. Mục tiêu là tạo ra các hormone chuỗi đơn cải tiến có độ ổn định và hoạt tính sinh học cao hơn các sản phẩm hiện có, giúp giảm chi phí điều trị và chủ động nguồn cung nội địa cho thị trường lâm sàng và thú y.

Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu hoàn thiện và triển khai áp dụng kết quả ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám, địa kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo để khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất, đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định (cũ). Ảnh: Trọng Lợi

Theo lãnh đạo tỉnh, việc triển khai các dự án này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế với doanh thu dự kiến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, mà còn tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy Gia Lai chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghệ cao.