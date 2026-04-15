Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 15-4, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026 nhằm sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo đánh giá, trong quý I/2026, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, với nhiều điểm sáng nổi bật.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của nhân dân. Ảnh: N.H

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt. Hệ thống văn bản được ban hành tương đối đầy đủ, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”. Các nhiệm vụ Trung ương giao được tổ chức thực hiện nghiêm túc, không để quá hạn; các nhiệm vụ của tỉnh cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

Chuyển đổi số tiếp tục có bước phát triển rõ nét, đi vào thực chất; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 95,37%, số hóa dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu đạt mức cao (97,46%); hạ tầng số, nền tảng số được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện.

Hoạt động nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng KHCN được mở rộng; bước đầu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho rằng cần quan tâm hỗ trợ các đảng viên lớn tuổi, đảng viên ở vùng sâu, vùng xa sử dụng thiết bị điện thoại thông minh trong chuyển đổi số. Ảnh: N.H

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã có bước tiến quan trọng, ngày càng đi vào nền nếp. Các hệ thống điều hành, xử lý văn bản điện tử được khai thác hiệu quả; tỷ lệ xử lý công việc trên môi trường số tăng cao, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Phong trào “Bình dân học vụ số” và “Bình dân AI học vụ” đã tạo sức lan tỏa lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 còn một số tồn tại, hạn chế như: một số hệ thống, nền tảng hoạt động chưa ổn định; hạ tầng số, viễn thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu; việc số hóa, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu còn chậm, chưa hình thành được các cơ sở dữ liệu lớn, dùng chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị cần đầu tư trang thiết bị, hạ tầng phục vụ kết nối trực tuyến ở các cụm xã. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Để KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm, đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, các cấp, ngành phải tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, chủ động xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành. Thể chế phải đi trước một bước, mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng số, các nền tảng số và Trung tâm điều hành thông minh; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Kim Kha báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Đẩy nhanh số hóa, chuẩn hóa và quản trị dữ liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Xác định dữ liệu là tài nguyên mới, tài sản chiến lược, nền tảng của quản trị hiện đại và phát triển.

Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ. Chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị mình.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan tham mưu, tổ giúp việc trong theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai.

Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng, công cụ số để giám sát, theo dõi tiến độ theo thời gian thực, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, khâu yếu.

Gắn công tác kiểm tra, giám sát với trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị triển khai chậm, thiếu quyết liệt. Đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thông suốt, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát toàn diện, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Chỉ đạo bố trí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai các nền tảng, hệ thống dùng chung bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo, kịp thời tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.

Đối với các cơ quan Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hoàn thiện, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đường truyền ổn định, an toàn, phục vụ xử lý công việc trên môi trường số, nhất là hệ thống hội nghị trực tuyến.

Nâng cao tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; khai thác hiệu quả hệ thống điều hành tác nghiệp; bảo đảm mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng dựa trên dữ liệu, kịp thời, chính xác.

Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối mạng diện rộng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Hướng dẫn, đôn đốc số hóa tài liệu, xây dựng, chuẩn hóa, kết nối các cơ sở dữ liệu của Đảng; nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống, nền tảng số dùng chung; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo và kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ.