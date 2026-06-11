Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc, sáng 11-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có đồng chí Vũ Hồ - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới trên các lĩnh vực thế mạnh như: năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và công nghiệp giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển...

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm: Gia Lai hội tụ đầy đủ lợi thế của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với hạ tầng giao thông cơ bản thông suốt với hệ thống sân bay, cảng biển, cao tốc mang tính kết nối cao. Cùng với đó, với diện tích đứng thứ hai cả nước, tỉnh còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và giao lưu nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Thông tin về nội dung chuyến công tác của tỉnh Gia Lai khi sẽ gặp gỡ nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc như: KBIZ, HanaTour, Blooming Sky và nhất là Diễn đàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời Đại sứ cùng các thành viên tham gia sự kiện này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư và hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại để quảng bá tiềm năng, lợi thế của Gia Lai một cách hiệu quả hơn tại thị trường Hàn Quốc.

Trước mắt là nghiên cứu khai thác chuyến bay charter Seoul - Quy Nhơn trong quý III để thu hút du khách Hàn Quốc đến Gia Lai. Về phía tỉnh, Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong việc quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm và mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đến tìm hiểu hợp tác đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh ở địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, quảng bá giới thiệu và là cầu nối để có thêm các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến Gia Lai tìm hiểu thị trường, tiềm năng, nghiên cứu đầu tư.

Đồng thời, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc cũng bày tỏ tin tưởng, chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp, quảng bá được hình ảnh địa phương, giới thiệu môi trường đầu tư, xúc tiến du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.