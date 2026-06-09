Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội các phường, xã thuộc khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 9-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các phường, xã thuộc khu vực Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Thống kê tỉnh và các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; cùng lãnh đạo các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Ðăng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Theo định hướng, đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ có quy mô khoảng 1.200 km², dân số gần 900.000 người, bao gồm 19 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn trước đây cùng các xã Canh Vinh, Tây Sơn và Phù Cát.

Mục tiêu phát triển là xây dựng Quy Nhơn trở thành trung tâm chính trị - hành chính và trung tâm tổng hợp của tỉnh Gia Lai theo hướng đô thị xanh, sinh thái và thông minh; đồng thời là trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị khoa học mang tầm quốc tế; trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Ông Lê Ðăng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Đô thị Quy Nhơn mở rộng được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo, hạt nhân lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với vị trí chiến lược quan trọng, đô thị này sẽ kết nối hiệu quả với các vùng trong nước và quốc tế thông qua hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại Diêu Trì.

Trên cơ sở các định hướng đã được tỉnh xác lập tại các quy hoạch, kế hoạch và văn bản liên quan, Sở đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng nhiệm vụ quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước để lập Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và quốc gia.

Song song với quá trình lập quy hoạch chung, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xác định danh mục công trình, dự án trọng điểm và các nhiệm vụ ưu tiên để tập trung triển khai. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Ảnh: Quang Tấn

Các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt tiếp tục là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đầu tư, phát triển đô thị và thu hút nguồn lực xã hội. Đối với những nội dung phát sinh yêu cầu cấp bách, các địa phương cần chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo đúng quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; công tác chỉnh trang đô thị, bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. Đồng thời, các địa phương cũng thông tin về công tác quy hoạch, định hướng phát triển trong thời gian tới; nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng đô thị và nguồn lực đầu tư.

Trên cơ sở đó, các phường, xã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng, tạo nền tảng và dư địa phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như toàn khu vực trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc xây dựng quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng phải dựa trên cơ sở kế thừa quy hoạch TP. Quy Nhơn trước đây, đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định du lịch là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa bàn để tạo nên các sản phẩm du lịch đặc trưng. Song song đó, cần đẩy mạnh phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm nhằm gia tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, các địa phương cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, chủ động xử lý những tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động du lịch, dịch vụ; tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tai nạn đuối nước tại các bãi biển.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng nhếch nhác tại khu vực bến Hàm Tử, không để ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu du lịch của địa phương.

Về phát triển đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; các khu vực hiện hữu phải được cải tạo, nâng cấp đồng bộ, trong khi các dự án mới phải bảo đảm chất lượng và tính thẩm mỹ cao hơn.

Cùng với đó, cần rà soát, quy hoạch hợp lý hệ thống bãi đỗ xe; đánh giá lại các dự án hiện có để bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng; kiên quyết đề xuất thu hồi các dự án không còn phù hợp hoặc chậm triển khai. Tập trung thu hút các dự án mới có tiềm năng tạo dư địa tăng trưởng, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm gia tăng sức hút đối với du khách.

Đối với khu vực làng chài Nhơn Lý và Nhơn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu, rà soát tổng thể quy hoạch chi tiết để phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng địa phương.

Ngoài ra, các địa phương phải tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; bảo đảm an ninh, an toàn và đặc biệt chú trọng xử lý các vấn đề môi trường, nhất là hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Trước mắt, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng phường Quy Nhơn Đông khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng chài Nhơn Lý, góp phần xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các sở Xây dựng, Tài chính cùng Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp hỗ trợ các địa phương xây dựng, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch chung TP. Quy Nhơn trước đây và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, rà soát, đề xuất các nguồn lực cần thiết để triển khai những nhiệm vụ cấp bách, xác định rõ khả năng cân đối từ nguồn lực địa phương và nguồn lực của tỉnh. Các địa phương cần chủ động đánh giá toàn diện, nhận diện đầy đủ các tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững...