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Hội thảo khoa học quốc gia “Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Gia Lai”

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(GLO)- Sáng 5-6, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Gia Lai”.

Sau khi mở rộng không gian phát triển giữa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai hiện hội tụ đồng thời lợi thế về biển, cao nguyên, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hệ thống hạ tầng du lịch đang phát triển mạnh mẽ.

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Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phi Long

Từ các bãi biển, hệ thống sân golf, cung đường chạy bộ, đạp xe ven biển cho đến không gian đại ngàn, hồ, thác, rừng nguyên sinh và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tất cả tạo nên nền tảng thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch thể thao mang tính khác biệt và có khả năng cạnh tranh cao.

Đặc biệt, võ cổ truyền Bình Định - di sản văn hóa đặc sắc đã được khẳng định trên phạm vi quốc gia và quốc tế, được xem là nguồn tài nguyên độc đáo để hình thành các sản phẩm du lịch thể thao mang đậm bản sắc địa phương.

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TS. Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phi Long

Năm 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Gia Lai là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để địa phương đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch thể thao trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Thông qua tham luận và phiên thảo luận chuyên sâu tại hội thảo, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch thể thao của Gia Lai; thúc đẩy liên kết giữa thể thao, du lịch, văn hóa và đầu tư; đồng thời, xây dựng cơ sở khoa học cho chiến lược phát triển kinh tế thể thao của địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phi Long

Nhiều chuyên gia nhận định, lợi thế lớn nhất của Gia Lai hiện nay chính là khả năng kết nối giữa biển và đại ngàn, giữa văn hóa và thể thao, giữa du lịch và kinh tế sáng tạo.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hình thành hệ sinh thái du lịch thể thao quy mô lớn, xây dựng thương hiệu điểm đến khác biệt và từng bước trở thành trung tâm du lịch thể thao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các kết quả nghiên cứu, tham luận và khuyến nghị chính sách tại hội thảo sẽ được tổng hợp trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và phát triển thực tiễn lĩnh vực du lịch thể thao tại Việt Nam trong thời gian tới.

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