Chuẩn hóa tiếng Hàn trong thực đơn và dịch vụ: Xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện

(GLO)- Lượng khách Hàn Quốc đến Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng giao tiếp.

Việc chuẩn hóa tiếng Hàn trong thực đơn và các dịch vụ du lịch không chỉ giúp doanh nghiệp phục vụ du khách tốt hơn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Quy Nhơn là điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện.

Gỡ rào cản ngôn ngữ

Theo khảo sát của Học viện King Sejong Quy Nhơn, cùng với sự gia tăng của lượng khách Hàn Quốc đến Quy Nhơn, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, spa... đã chủ động bổ sung thực đơn và bảng hướng dẫn bằng tiếng Hàn.

Tuy nhiên, do chủ yếu sử dụng các công cụ dịch trực tuyến, nhiều bản dịch còn sai lệch, diễn đạt thiếu tự nhiên, thậm chí gây hiểu nhầm cho du khách, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Trước thực tế đó, Học viện King Sejong Quy Nhơn phối hợp với Văn phòng quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc) và chính quyền địa phương triển khai dự án chuẩn hóa thực đơn tiếng Hàn.

Đây là lần đầu tiên một hệ thống thực đơn tiếng Hàn chuẩn được xây dựng tại Quy Nhơn. Nội dung được biên dịch, hiệu đính theo quy định của Viện Quốc ngữ Quốc gia Hàn Quốc, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đại diện Học viện King Sejong Quy Nhơn và Quán bánh canh tôm 111 (đường Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) trao đổi về thực đơn tiếng Hàn mới đưa vào sử dụng. Ảnh: N.M

Đến nay, dự án đã hỗ trợ 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, spa và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc biên soạn, thiết kế thực đơn mới, giảng viên và học viên Học viện King Sejong Quy Nhơn còn trực tiếp đến từng cơ sở hướng dẫn sử dụng, giải thích cách áp dụng các thuật ngữ nhằm bảo đảm việc sử dụng tiếng Hàn thống nhất, chính xác.

Theo ông Ahn Ki-jun - Giám đốc Học viện King Sejong Quy Nhơn, việc chuẩn hóa ngôn ngữ cần được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu khi Quy Nhơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Hàn Quốc nhằm hạn chế tình trạng các bản dịch thiếu chính xác được sử dụng phổ biến.

“Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các cơ sở kinh doanh sử dụng tiếng Hàn đúng chuẩn, góp phần nâng cao sự hài lòng của du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh một điểm đến chuyên nghiệp” - ông Ahn Ki-jun cho biết.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ, dự án còn tạo môi trường thực hành thực tế cho học viên Học viện King Sejong Quy Nhơn.

Thông qua việc tham gia khảo sát, biên dịch, hiệu đính và hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng thực đơn, học viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường.

Nâng cao trải nghiệm cho du khách

Ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn Anya Quy Nhơn - cho biết, đầu năm 2026, chuỗi khách sạn và Học viện King Sejong Quy Nhơn đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo tiếng Hàn, kết nối và quảng bá văn hóa, du lịch. Đến nay, khách sạn có 10 nhân viên giao tiếp được bằng tiếng Hàn, khoảng 50 nhân viên đang theo học các khóa tiếng Hàn do học viện tổ chức.

Chuỗi khách sạn Anya cũng là một trong những đơn vị tham gia dự án xây dựng thực đơn tiếng Hàn chuẩn. Hiện thực đơn và các tài liệu quảng bá bằng tiếng Hàn đã hoàn thành bản thử nghiệm, đang tiếp tục được góp ý, hoàn thiện trước khi đưa vào sử dụng.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc như cuộc thi hùng biện tiếng Hàn, triển lãm ẩm thực truyền thống, chương trình hướng dẫn chăm sóc da, làm đẹp với chuyên gia Hàn Quốc...

“Những hoạt động này giúp đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thiện cảm với du khách và góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến” - ông Hoàng chia sẻ.

Đại diện chuỗi khách sạn Anya Quy Nhơn và Học viện King Sejong Quy Nhơn trao đổi về bản thử nghiệm thực đơn, các tài liệu quảng bá bằng tiếng Hàn. Ảnh: N.M

Trực tiếp làm việc với khách, chị Bùi Thị Bích Sương - nhân viên chăm sóc khách hàng của khách sạn Anya Premier Beachfront Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) cho hay, phần lớn du khách Hàn Quốc ít sử dụng tiếng Anh nên rất bất ngờ và thích thú khi được nhân viên giao tiếp bằng tiếng Hàn.

“Nhiều du khách cho biết họ lựa chọn lưu trú tại khách sạn theo giới thiệu của người thân, bạn bè. Trong đó, khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn của nhân viên là một điểm cộng” - chị Sương nói.

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng hưởng lợi từ dự án. Quán bánh canh tôm 111 (đường Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) vừa được hỗ trợ xây dựng thực đơn tiếng Hàn chuẩn.

Bà Nguyễn Thị Liên (chủ quán) cho biết: Trước đây, quán đã sử dụng thực đơn tiếng Anh. Tuy nhiên, khi lượng khách Hàn Quốc tăng lên, bà luôn mong muốn có một thực đơn tiếng Hàn chuẩn để phục vụ du khách.

“Khi biết Học viện King Sejong Quy Nhơn triển khai chương trình hỗ trợ, tôi đăng ký ngay. Từ khi có thực đơn tiếng Hàn, nhiều du khách rất thích thú vì có thể gọi món dễ dàng hơn. Quán cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực về món ăn, thái độ phục vụ và bảng thực đơn tiếng Hàn” - bà Liên chia sẻ.

Theo ông Ahn Ki-jun, sự đồng hành của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả. Trên cơ sở kết quả đạt được, Học viện King Sejong Quy Nhơn và Văn phòng quận Yongsan sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trong cuối năm 2026, mở rộng hỗ trợ đến nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Quy Nhơn.