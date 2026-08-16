Tọa đàm tìm giải pháp tăng nhanh khách quốc tế đến Gia Lai

(GLO)- Chiều 16-8, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên chi hội Lữ hành Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai”.

Tọa đàm có sự tham gia của các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế đến Gia Lai trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: H.V

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Kim Chung cho biết, theo định hướng phát triển, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 đón 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

"Đây là mục tiêu có tính đột phá, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và đặc biệt là sự đồng hành, liên kết chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế” - bà Chung khẳng định.

Bà Abigail Tan Tabanao - Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành độc lập Philippines đề xuất xây dựng hệ thống marketing online để hỗ trợ du khách tiếp cận Gia Lai thuận lợi hơn. Ảnh: H.V

Qua chuyến khảo sát, trực tiếp trải nghiệm các điểm đến và sản phẩm du lịch của Gia Lai (từ ngày 14 đến 16-8), tại tọa đàm, đại diện các đoàn khảo sát đã trao đổi về xu hướng, nhu cầu của khách du lịch quốc tế; xác định các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng và cách thức tiếp cận phù hợp để thu hút khách đến Gia Lai.

Các đơn vị cũng đưa ra giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch Gia Lai tại thị trường quốc tế, tăng cường quảng bá trực tiếp đến doanh nghiệp lữ hành, đối tác phân phối khách và du khách; từng bước xây dựng hình ảnh Gia Lai là điểm đến đặc sắc, an toàn và hấp dẫn.

Nội dung khác được các đơn vị quan tâm là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp du lịch Gia Lai với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hãng hàng không và đối tác tại các thị trường nguồn; thúc đẩy xây dựng, kết nối và khai thác các chương trình tour đưa khách quốc tế đến Gia Lai.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng trao đổi các giải pháp hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng phục vụ khách quốc tế; xây dựng môi trường du lịch “An toàn - thân thiện - chất lượng - đáng nhớ”.

Ông Suh II Suk - Phó đại diện Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: H.V

Ghi nhận những ý kiến, chia sẻ từ các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành và các buyer quốc tế, bà Nguyễn Thị Kim Chung khẳng định, đây là những thông tin thực tiễn quan trọng để Gia Lai tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xác định rõ hơn thị trường mục tiêu.

Bà Chung cho biết, Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác quốc tế; đồng thời, cụ thể hóa các ý tưởng, đề xuất từ thị trường thành sản phẩm, tour và hành trình phù hợp, từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến có khả năng cạnh tranh và thu hút dòng khách quốc tế.