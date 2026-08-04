Từ vườn nho hữu cơ đến điểm hẹn du lịch nông nghiệp

(GLO)- Từ niềm đam mê với những giống nho mới lạ và khát vọng làm du lịch trên chính mảnh đất quê hương, anh Võ Hoàn Hảo (SN 1989, thôn Hưng Bình, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng khu vườn hữu cơ rộng 1,2 ha thành điểm du lịch trải nghiệm thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.

Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đa dạng hóa sản phẩm du lịch nông nghiệp, mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm từ chính những nông trại trên vùng đất bazan Gia Lai.

Tìm hướng đi mới từ nông nghiệp sạch

Ít ai biết rằng, để có được khu vườn X-Green như hôm nay, anh Hảo đã trải qua không ít lần thất bại.

Sau khi tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật (Trường Đại học Tây Nguyên), năm 2011, anh trở về quê làm việc tại Công ty Cà phê 706, đồng thời tư vấn kỹ thuật cho nông dân, kinh doanh vật tư nông nghiệp và xây dựng vườn ươm cây giống.

Anh Võ Hoàn Hảo bên vườn nho hữu cơ X-Green - mô hình kết hợp sản xuất nông sản sạch với phát triển du lịch trải nghiệm. Ảnh: M.C

Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm các mô hình nông nghiệp sạch với dâu tây, măng tây và rau sạch. Tuy nhiên, việc đầu tư không mang lại hiệu quả khiến anh rơi vào giai đoạn khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản vào cuối năm 2019. Chỉ khi tìm được giống dâu tây Hana phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, hoạt động sản xuất mới dần ổn định.

Tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng El Nino, khiến năng suất dâu tây giảm đáng kể. Trước thực tế đó, anh Hảo quyết định tìm hướng đi mới với cây nho nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian phục vụ du khách.

Những chùm nho được canh tác theo hướng hữu cơ tại nông trại X-Green, trở thành sản phẩm phục vụ du khách tham quan và trải nghiệm. Ảnh: M.C

Chia sẻ về quyết định này, anh Hảo cho biết: "Lợi thế của cây nho là có thể cho trái gần như quanh năm. Trong khi dâu tây chỉ thu hoạch khoảng 4 tháng thì nho giúp du khách đến bất cứ thời điểm nào cũng có sản phẩm để trải nghiệm. Tôi mong muốn góp thêm một mô hình du lịch canh nông mới cho Gia Lai".

Để hiện thực hóa ý tưởng, anh nhiều lần đến các vùng trồng nho của ở Khánh Hòa học hỏi kỹ thuật, thử nghiệm hàng chục giống nho trước khi chọn được giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Gia Lai. Riêng chi phí thử nghiệm giống và kỹ thuật đã lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi mô hình du lịch nông nghiệp.

Hiện nay, trên diện tích 1,2 ha, X-Green trồng nhiều giống như nho Mỹ không hạt, Kyoho, nho kẹo, nho trân châu đen... cùng dâu tây và một số cây ăn quả khác. Toàn bộ khu vực phục vụ khách tham quan được canh tác theo hướng hữu cơ, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học nhằm bảo đảm nông sản an toàn.

Những giàn nho sai quả tại X-Green được chăm sóc theo hướng hữu cơ, tạo cảnh quan xanh mát phục vụ khách tham quan quanh năm. Ảnh: M.C

Nhờ đầu tư bài bản, X-Green trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Vào mùa thu hoạch, khu vườn đón khoảng 1.000-2.000 lượt khách mỗi tuần; bình quân mỗi năm thu hút khoảng 20.000-30.000 lượt khách, chủ yếu đến từ Gia Lai, Quảng Ngãi và một số tỉnh lân cận. Đây là một trong những điểm du lịch nông nghiệp thu hút đông du khách tại Gia Lai.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 3-4 lao động địa phương với thu nhập bình quân 8-9 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của khu vườn đạt khoảng 1,2-1,3 tỷ đồng mỗi năm; sau khi trừ chi phí lợi nhuận đạt khoảng 800-900 triệu đồng.

Biến nông trại thành điểm đến trải nghiệm

Để nâng cao sức hút, anh Hảo đầu tư đồng bộ hạ tầng gồm bãi đỗ xe, khu nghỉ chân, nhà vệ sinh, hệ thống biển chỉ dẫn, trang trí cảnh quan. Theo anh, du lịch nông nghiệp không chỉ là bán nông sản sạch mà còn phải tạo ra những trải nghiệm khác biệt để du khách muốn quay trở lại.

Vì vậy, khu vườn luôn được chăm chút, duy trì không gian xanh, sạch, có hoa, có quả quanh năm và thường xuyên bổ sung những điểm check in.

Chị Nguyễn Thị Thúy Viên cùng chồng tham quan, chụp ảnh và thưởng thức nho ngay tại vườn X-Green. Ảnh: M.C

Lần thứ hai trở lại X-Green, chị Nguyễn Thị Thúy Viên (du khách đến từ Quảng Ngãi) cho biết điều chị ấn tượng nhất là được tự tay lựa chọn và cắt những chùm nho chín ngay tại vườn. "Được trực tiếp hái và thưởng thức nho mang lại cảm giác rất khác so với mua ngoài chợ", chị chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Đình Huy (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) nhận xét mô hình này đặc biệt phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ bởi các em được trải nghiệm thực tế, tìm hiểu quy trình sản xuất nông sản. Anh cho biết nếu Gia Lai có thêm nhiều điểm đến tương tự và kết nối thành các tour trải nghiệm thì sẽ hấp dẫn hơn đối với du khách.

Gia đình anh Trần Đình Huy (TP. Hồ Chí Minh) trải nghiệm hái nho và lưu lại những khoảnh khắc bên nhau tại vườn X-Green. Ảnh: M.C

Song song với phát triển du lịch trải nghiệm, X-Green chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản an toàn. Hiện sản phẩm nho của đơn vị đã đạt OCOP 3 sao; đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới sản xuất hữu cơ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo anh Hảo, Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp nhờ khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ và hệ sinh thái cây trồng đa dạng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao kỹ năng làm du lịch cho người dân và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành nhằm hình thành các tour, tuyến trải nghiệm hấp dẫn.

Du khách nhí thích thú trải nghiệm hái nho tại vườn X-Green. Ảnh: M.C

Từ một khu vườn trồng cây ăn quả, X-Green đã trở thành điểm đến trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Gia Lai. Hành trình của anh Võ Hoàn Hảo không chỉ cho thấy sự bền bỉ của một người trẻ dám nghĩ, dám làm mà còn góp thêm một mô hình thực tiễn cho phát triển du lịch nông nghiệp của địa phương.

Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, những mô hình như X-Green góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị nông sản, đồng thời hình thành hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch trải nghiệm, tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.