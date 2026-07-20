Vượt qua những vạt trà cổ thụ của vùng chè Biển Hồ, làng Ea Lũh hiện ra bên kia hồ nước, tựa lưng vào những dãy núi xa xanh. Ngang qua con đập vào làng có thể nhìn thấy những khối đá thẫm màu nằm rải rác bên bờ hồ.
Có tảng tròn xoe như chiếc bát úp khổng lồ, có khối đá tựa như giọt nước từ trời rơi xuống rồi đột ngột hóa đá. Lại có những tảng đá được bộ rễ khổng lồ của cây cổ thụ ôm lấy, cây và đá nương tựa vào nhau qua năm tháng, tạo nên những hình thù kỳ thú.
Ea Lũh là ngôi làng của người Xê Đăng duy nhất trên cao nguyên Gia Lai. Ngôi làng được hình thành từ hơn nửa thế kỷ trước, những thế hệ cư dân đầu tiên phần lớn là công nhân của đồn điền trà Biển Hồ.
Giữa vùng trà danh tiếng một thuở, những khối đá cổ nằm rải rác từ bờ hồ nơi đầu làng vào sâu bên trong, hiện diện và trở thành một phần thân thuộc trong không gian sống của bao thế hệ người Xê Đăng.
Giữa ngôi làng Xê Đăng này còn có nông trại trà hoa vàng rộng gần 13ha. Đây cũng là nơi duy nhất của tỉnh trồng giống “trà trường thọ” với những búp hoa trà vàng óng nở rộ bất kể mùa vụ.
Cách hàng thông trăm tuổi và chùa Bửu Minh khoảng 3km, Ea Lũh ngày càng thu hút du khách và những người yêu nhiếp ảnh tìm đến khám phá.
Bên hồ nước, dưới những tán cây cổ thụ và giữa những khối đá kỳ thú, vẻ đẹp thiên nhiên hòa cùng nhịp sống bình dị của người Xê Đăng tạo nên một nét riêng cho ngôi làng giữa vùng trà Biển Hồ.