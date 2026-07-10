Du lịch

Du lịch

Infographic Công trình ngầm lớn nhất Việt Nam tại Thủy điện Ia Ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thủy điện Ia Ly-nhà máy thủy điện lớn thứ ba cả nước không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng, mà còn sở hữu hệ thống công trình ngầm lớn nhất Việt Nam với những đường hầm xuyên núi, gian máy đồ sộ nằm sâu trong lòng đất.

1.jpg
Hệ thống đập dâng Nhà máy thủy điện Ia Ly với đường cong uốn lượn theo dòng Sê San. Ảnh: Hoàng Ngọc
2.jpg
Chiều dài của đập dâng trên 1.142m với khung cảnh tuyệt đẹp, một bên là "dòng sông ánh sáng", một bên là núi rừng hùng vĩ. Ảnh: Hoàng Ngọc
4-anh-pham-an.jpg
Vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng cũng đầy lãng mạn của công trình đã đi vào nhiều bộ ảnh cưới, ảnh du lịch của các bạn trẻ. Ảnh: Phạm Ân
dscf4194.jpg
Một công trình hài hòa giữa núi sông Sê San. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nếu vẻ đẹp của bờ đập uốn lượn giữa núi rừng gây ấn tượng mạnh về thị giác bởi sự hùng vĩ, công trình ngầm sâu trong lòng núi hàng trăm mét lại khiến du khách choáng ngợp trước sức lực và trí tuệ con người.

Thủy điện Ia Ly là sự kết tinh giữa vẻ đẹp thiên nhiên và kỳ tích kỹ thuật, tạo nên một kỳ quan trên dòng Sê San, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Gia Lai.

5.jpg
Bên trong khối núi đồ sộ là hệ thống công trình ngầm lớn nhất Việt Nam. Du khách đi bộ trên tuyến đường hầm dài 600m, sáng rực như một cung điện trong lòng núi. Ảnh: Hoàng Ngọc
img-6721.jpg
Di tích đường hầm nằm trên đường đi - du khách tìm hiểu quá trình đào đá ngầm để tạo nên công trình đồ sộ sâu trong lòng núi. Sau gần 25 năm hoàn thành công trình, cuối đường hầm bắt đầu hình thành thạch nhũ và măng đá. Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf4212.jpg
Công nhân trong giờ làm dưới đường hầm trong lòng núi. Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf4236.jpg
Hệ thống tổ máy phát điện và các buồng vận hành nằm kiên cố bên trong khối núi, nơi mỗi ngày tạo ra hàng triệu kWh điện phục vụ đất nước. Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf4240.jpg
Trong 6 tháng năm 2026, thủy điện Ia Ly đón trên 9.200 lượt khách đến tham quan. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ia Ly & chuỗi điểm đến quyến rũ

Ia Ly và chuỗi điểm đến quyến rũ

(GLO)- Giữa núi rừng trùng điệp, đập thủy điện Ia Ly uốn cong như cánh cung ôm trọn lòng hồ xanh thẳm. Từ công trình năng lượng đồ sộ ấy, một chuỗi điểm đến được mở ra với nhiều trải nghiệm mới, quyến rũ du khách.

Có thể bạn quan tâm

Thành cổ Damascus chính thức vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Thành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Hành trang lữ hành

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Du lịch

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

Hành trang lữ hành

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Du lịch

Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Ẩm thực

(GLO)- Ngày 18-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ phát triển du lịch.