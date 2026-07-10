(GLO)- Thủy điện Ia Ly-nhà máy thủy điện lớn thứ ba cả nước không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng, mà còn sở hữu hệ thống công trình ngầm lớn nhất Việt Nam với những đường hầm xuyên núi, gian máy đồ sộ nằm sâu trong lòng đất.
Nếu vẻ đẹp của bờ đập uốn lượn giữa núi rừng gây ấn tượng mạnh về thị giác bởi sự hùng vĩ, công trình ngầm sâu trong lòng núi hàng trăm mét lại khiến du khách choáng ngợp trước sức lực và trí tuệ con người.
Thủy điện Ia Ly là sự kết tinh giữa vẻ đẹp thiên nhiên và kỳ tích kỹ thuật, tạo nên một kỳ quan trên dòng Sê San, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Gia Lai.
(GLO)- Giữa núi rừng trùng điệp, đập thủy điện Ia Ly uốn cong như cánh cung ôm trọn lòng hồ xanh thẳm. Từ công trình năng lượng đồ sộ ấy, một chuỗi điểm đến được mở ra với nhiều trải nghiệm mới, quyến rũ du khách.
(GLO)- Chiều 30-6, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.
(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.
Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.
(GLO)- Diễn ra từ ngày 19 đến 21-6, Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 đã mang đến một “bữa tiệc sắc màu” mãn nhãn tại bãi biển Xuân Diệu. Sự kiện lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật diều, góp phần tạo không khí sôi động mùa du lịch hè và quảng bá hình ảnh địa phương.
(GLO)- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Bảo tồn thiên nhiên (FZS) vừa tổ chức tour thử nghiệm du lịch học đường gắn với giáo dục môi trường dành cho học sinh Trường THCS Hra (xã Hra) và Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Mang Yang)
(GLO)- Chiều 20-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh, thành trong nước.
(GLO)- Chiều 19-6 và sáng 20-6-2026, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển du lịch tàu biển.
(GLO)- Ngày 18-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ phát triển du lịch.
(GLO)- Lâu nay, ẩm thực của người Jrai, Bahnar đã trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá mảnh đất Gia Lai, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch địa phương.
(GLO)- Sau chuyến băng rừng dài hơn 8 km, cả đi lẫn về mất gần 10 giờ đồng hồ, chúng tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) từ khoảng cách hơn chục mét trong màn sương mù dày đặc.
(GLO)- Sáng 5-6, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Gia Lai”.