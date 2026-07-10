(GLO)- Thủy điện Ia Ly -nhà máy thủy điện lớn thứ ba cả nước không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng, mà còn sở hữu hệ thống công trình ngầm lớn nhất Việt Nam với những đường hầm xuyên núi, gian máy đồ sộ nằm sâu trong lòng đất.

Hệ thống đập dâng Nhà máy thủy điện Ia Ly với đường cong uốn lượn theo dòng Sê San. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chiều dài của đập dâng trên 1.142m với khung cảnh tuyệt đẹp, một bên là "dòng sông ánh sáng", một bên là núi rừng hùng vĩ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng cũng đầy lãng mạn của công trình đã đi vào nhiều bộ ảnh cưới, ảnh du lịch của các bạn trẻ. Ảnh: Phạm Ân

Một công trình hài hòa giữa núi sông Sê San. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nếu vẻ đẹp của bờ đập uốn lượn giữa núi rừng gây ấn tượng mạnh về thị giác bởi sự hùng vĩ, công trình ngầm sâu trong lòng núi hàng trăm mét lại khiến du khách choáng ngợp trước sức lực và trí tuệ con người.

Thủy điện Ia Ly là sự kết tinh giữa vẻ đẹp thiên nhiên và kỳ tích kỹ thuật, tạo nên một kỳ quan trên dòng Sê San, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Gia Lai.

Bên trong khối núi đồ sộ là hệ thống công trình ngầm lớn nhất Việt Nam. Du khách đi bộ trên tuyến đường hầm dài 600m, sáng rực như một cung điện trong lòng núi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Di tích đường hầm nằm trên đường đi - du khách tìm hiểu quá trình đào đá ngầm để tạo nên công trình đồ sộ sâu trong lòng núi. Sau gần 25 năm hoàn thành công trình, cuối đường hầm bắt đầu hình thành thạch nhũ và măng đá. Ảnh: Hoàng Ngọc

Công nhân trong giờ làm dưới đường hầm trong lòng núi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hệ thống tổ máy phát điện và các buồng vận hành nằm kiên cố bên trong khối núi, nơi mỗi ngày tạo ra hàng triệu kWh điện phục vụ đất nước. Ảnh: Hoàng Ngọc