Cuối hè, du khách Việt chuộng du lịch biển và săn món ngon địa phương

Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu... là những điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp cuối hè. Không chỉ nghỉ dưỡng, ẩm thực ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định lựa chọn điểm đến.

Những chuyến nghỉ dưỡng biển kết hợp khám phá ẩm thực địa phương đang trở thành xu hướng nổi bật của du khách Việt trong giai đoạn cuối hè. Theo dữ liệu mới công bố của Agoda, các thành phố biển tiếp tục dẫn đầu về lượng tìm kiếm trong nước, trong khi những đô thị ẩm thực nổi tiếng của châu Á là lựa chọn hàng đầu cho các chuyến du lịch nước ngoài.

Dữ liệu được tổng hợp từ lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú của du khách Việt trong giai đoạn từ ngày 1.4 đến 30.6, cho thời gian lưu trú từ ngày 1.7 đến 31.8. Kết quả cho thấy 5 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất đều ven biển gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long.

Món nem nướng Cái Răng thơm ngon ăn cùng bánh hỏi Cần Thơ

Bên cạnh cảnh quan biển, các điểm đến này còn hấp dẫn bởi nền ẩm thực đặc sắc. Đà Nẵng đứng đầu danh sách với những món ăn quen thuộc như mì Quảng, bún cá và hải sản tươi sống. Trong khi đó, Nha Trang ghi dấu ấn với bún sứa, nem nướng Ninh Hòa và bánh ướt chồng đĩa.

Vũng Tàu (TP.HCM) tiếp tục hút khách nhờ các món đặc sản như bánh khọt, bánh bông lan trứng muối và lẩu cá đuối. Phan Thiết (Lâm Đồng) nổi tiếng với bánh căn, gỏi cá mai, bánh bột lọc và kem dừa, còn Hạ Long không chỉ hấp dẫn bởi di sản thiên nhiên thế giới mà còn có chả mực Quảng Ninh, món ăn đặc sản địa phương.

Theo Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda, có tới 35% du khách Việt cho biết ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến. Điều này cho thấy xu hướng du lịch hiện nay không chỉ dừng ở tham quan, nghỉ dưỡng mà còn hướng đến trải nghiệm văn hóa thông qua món ăn địa phương.

Nha Trang có bánh căn và các loại ốc, hải sản tươi ngon

Ở thị trường quốc tế, các thành phố châu Á tiếp tục chiếm ưu thế trong danh sách được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Bangkok (Thái Lan) dẫn đầu nhờ nền ẩm thực đường phố sôi động với các món nổi tiếng như cà ri Khao Soi, xôi xoài và hàng loạt khu chợ đêm hấp dẫn.

Singapore xếp thứ hai; Seoul và Tokyo lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư và thứ 5 là Kuala Lumpur (Malaysia).

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết ẩm thực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình khám phá của du khách. Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè này mang đến nhiều lựa chọn để du khách vừa khám phá điểm đến, vừa thưởng thức những món ăn đặc trưng của từng nơi.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong hành vi du lịch của người Việt, khi trải nghiệm ẩm thực không còn là hoạt động bổ trợ mà đã trở thành một trong những động lực chính để lựa chọn điểm đến. Thay vì chỉ tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng đẹp, nhiều du khách sẵn sàng lên kế hoạch cho chuyến đi dựa trên những món ăn đặc sản, khu phố ẩm thực hay các trải nghiệm ăn như người bản địa" góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu tại điểm đến.

Theo Lê Nam (TNO)