Các đoàn võ thuật tham quan tháp Bánh Ít và thiền viện Thiên Hưng

Tại di tích tháp Bánh Ít, các võ sư, võ sinh được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, giá trị kiến trúc, nghệ thuật của tháp Bánh Ít - một trong những cụm tháp Chăm còn lại ở Gia Lai có nhiều tháp nhất, gồm 4 kiến trúc: tháp Cổng, tháp Bia, tháp Hỏa và tháp Chính, có niên đại từ cuối thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XII.
Các thành viên trong đoàn bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ độc đáo, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến tham quan.
Rời tháp Bánh Ít, các đoàn tiếp tục đến tham quan khu du lịch tâm linh thiền viện Thiên Hưng - quần thể du lịch tâm linh rộng 64 ha, với khung cảnh thanh tịnh hữu tình “sơn thanh, thủy tú” nằm trên dãy núi Bà, giáp với ngôi cổ tự Linh Phong (chùa Ông Núi) và khu di tích cách mạng Chiến thắng núi Bà.
Đặc biệt, điểm nhấn của điểm đến này là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 54 m được thiết kế 2 tầng, đế cao 15 m bê tông cốt thép, nằm ở độ cao hơn 120 m so với mực nước biển. Đây được cho là pho tượng Phật cao nhất ở Việt Nam hiện nay.
Không gian thanh tịnh, kiến trúc hài hòa cùng cảnh quan xanh mát của Thiền viện Thiên Hưng đã để lại nhiều ấn tượng đối với các vị khách. Tại đây, các thành viên trong đoàn tìm hiểu về giá trị văn hóa, tâm linh của điểm đến, đồng thời tham quan các hạng mục kiến trúc tiêu biểu trong khuôn viên thiền viện.
Bên cạnh các hoạt động biểu diễn giao lưu võ thuật, việc tổ chức chương trình tham quan các điểm đến văn hóa, du lịch không chỉ mang đến những trải nghiệm mới cho các võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế hiểu thêm về vùng đất Gia Lai giàu bản sắc lịch sử, văn hóa, mà còn góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất và người Gia Lai thân thiện, mến khách.