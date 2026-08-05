Các đoàn võ thuật tham quan tháp Bánh Ít và thiền viện Thiên Hưng

(GLO)- Trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026, sáng 5-8, Ban tổ chức đã đưa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế tham quan tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) và Khu du lịch tâm linh Thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến).

Tại di tích tháp Bánh Ít, các võ sư, võ sinh được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, giá trị kiến trúc, nghệ thuật của tháp Bánh Ít - một trong những cụm tháp Chăm còn lại ở Gia Lai có nhiều tháp nhất, gồm 4 kiến trúc: tháp Cổng, tháp Bia, tháp Hỏa và tháp Chính, có niên đại từ cuối thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XII.

Xem phim tư liệu giới thiệu di tích tháp Bánh Ít tại nhà trưng bày trong di tích. Ảnh: Đoan Ngọc

Các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế tham quan quần thể tháp Bánh Ít, một trong những di tích kiến trúc Champa tiêu biểu của Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Các thành viên trong đoàn bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ độc đáo, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến tham quan.

Nhiều võ sư, võ sinh quốc tế lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại tháp Bánh Ít trong hành trình khám phá vùng đất võ. Ảnh: Đoan Ngọc

Các đoàn tham quan biểu diễn võ thuật ghi lại khoảnh khắc tại tháp Bánh Ít. Ảnh: Đoan Ngọc

Rời tháp Bánh Ít, các đoàn tiếp tục đến tham quan khu du lịch tâm linh thiền viện Thiên Hưng - quần thể du lịch tâm linh rộng 64 ha, với khung cảnh thanh tịnh hữu tình “sơn thanh, thủy tú” nằm trên dãy núi Bà, giáp với ngôi cổ tự Linh Phong (chùa Ông Núi) và khu di tích cách mạng Chiến thắng núi Bà.

Các đoàn tham quan khu du lịch tâm linh thiền viện Thiên Hưng, điểm đến nổi bật với không gian thanh tịnh và kiến trúc hài hòa. Ảnh: Đoan Ngọc

Đặc biệt, điểm nhấn của điểm đến này là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 54 m được thiết kế 2 tầng, đế cao 15 m bê tông cốt thép, nằm ở độ cao hơn 120 m so với mực nước biển. Đây được cho là pho tượng Phật cao nhất ở Việt Nam hiện nay.

Tình nguyện viên giới thiệu về khu du lịch tâm linh thiền viện Thiên Hưng cho các võ sư, võ sinh quốc tế trong chuyến tham quan. Ảnh: Đoan Ngọc

Không gian thanh tịnh, kiến trúc hài hòa cùng cảnh quan xanh mát của Thiền viện Thiên Hưng đã để lại nhiều ấn tượng đối với các vị khách. Tại đây, các thành viên trong đoàn tìm hiểu về giá trị văn hóa, tâm linh của điểm đến, đồng thời tham quan các hạng mục kiến trúc tiêu biểu trong khuôn viên thiền viện.

Ghi lại những tấm ảnh lưu niệm trong chuyến trải nghiệm đến thiền viện Thiên Hưng. Ảnh: Đoan Ngọc

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn giao lưu võ thuật, việc tổ chức chương trình tham quan các điểm đến văn hóa, du lịch không chỉ mang đến những trải nghiệm mới cho các võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế hiểu thêm về vùng đất Gia Lai giàu bản sắc lịch sử, văn hóa, mà còn góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất và người Gia Lai thân thiện, mến khách.