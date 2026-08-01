Đất Võ sẵn sàng đón bạn hữu bốn phương

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 chính thức diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh. Các đơn vị tổ chức, các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch đều sẵn sàng mang đến cho bạn hữu bốn phương trải nghiệm đẹp.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 mang chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc, bế mạc, đồng diễn võ thuật, giao lưu biểu diễn, tham quan các lò võ, di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch của tỉnh.

Tại phố biển Quy Nhơn - nơi diễn ra phần lớn các hoạt động chính của Liên hoan, nhiều khách sạn 2 - 5 sao đã rà soát toàn bộ hệ thống phòng nghỉ, bổ sung trang thiết bị, tăng cường nhân lực phục vụ và xây dựng các phương án đón các đoàn khách lớn.

Khách sạn Hải Âu đã được khách lưu trú đặt trước 85 - 90% số phòng. Ảnh: Đ.N

Ông Lê Hồng Quang - Phó Giám đốc khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), cho biết: “Chuỗi khách sạn Hải Âu với 250 phòng đã được đặt trước 85 - 90%. Chúng tôi xác định đây không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là dịp quảng bá hình ảnh con người Quy Nhơn - Gia Lai hiếu khách, chuyên nghiệp tới du khách trong nước và quốc tế”.

Không chỉ các cơ sở lưu trú, nhiều khu, điểm du lịch cũng sẵn sàng đón khách. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc khu du lịch Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông), cho hay: “Cùng với các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn xiếc, dù bay, mô tô nước, lặn ngắm san hô… phục vụ du khách, chúng tôi đưa ra gói ưu đãi giảm giá 10 - 15% cho các đơn vị lữ hành để thu hút du khách đến Kỳ Co”.

Đặc biệt, Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) - điểm đến gắn với nhiều hoạt động của Liên hoan - cũng chủ động chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị đội ngũ thuyết minh viên để giới thiệu đến du khách lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn, truyền thống võ cổ truyền Bình Định và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Võ.

Bảo tàng Quang Trung - điểm đến gắn với nhiều hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: Đ.N

Ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung, thông tin: “Cùng với việc chuẩn bị đón khách, chúng tôi còn tập trung các điều kiện để đón đại biểu, các đoàn võ thuật đến dự lễ dâng hương tại di tích Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), dâng hương rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và giao lưu võ thuật tại Bảo tàng Quang Trung trong ngày 2 và 4-8”.

Không bỏ lỡ cơ hội từ dòng khách về Gia Lai trong dịp này, nhiều DN lữ hành đã kết nối xem biểu diễn võ thuật với các tour trong sản phẩm tham quan các điểm đến thiên nhiên, lịch sử, văn hóa.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch Kỳ Co. Ảnh: Đ.N

Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Gia Lai, cho biết: “Lượng khách đặt tour đến Quy Nhơn - Gia Lai dịp hè tăng cao, trong đó các tour trúng dịp diễn ra Liên hoan lần này sẽ giúp du khách có thêm những trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống. Vì vậy, chúng tôi xây dựng chương trình tour kết hợp cho du khách xem võ thuật, nghe kể về lịch sử Tây Sơn, thưởng thức đặc sản địa phương”.

Theo Ban tổ chức Liên hoan, có 15 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia (Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Ma Rốc, Ý, Nga và Trung Quốc) cùng nhiều đoàn trong nước tham dự; ngoài ra còn có hàng chục CLB, võ đường trong tỉnh và các đoàn tham gia Giải vô địch các CLB Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV.

Đây được kỳ vọng sẽ là lượng khách lớn, góp phần tạo sức bật cho hoạt động du lịch địa phương trong dịp đầu tháng 8 năm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngành du lịch đã phối hợp với các địa phương, DN du lịch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho đại biểu và du khách.

“Liên hoan không chỉ là sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc tế mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất Võ, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và sản phẩm du lịch đặc sắc của Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi rời Gia Lai sẽ mang theo những ấn tượng đẹp về một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc”, bà Chung nhấn mạnh.

Từ sự chuẩn bị chu đáo của ngành du lịch và các doanh nghiệp, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX được kỳ vọng không chỉ lan tỏa tinh hoa võ Việt mà còn tạo thêm động lực quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách, góp phần đưa du lịch Gia Lai tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.