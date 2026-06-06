Trại hè “Tìm về di sản”: Sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi

(GLO)- Gần 200 thanh thiếu nhi đến từ 7 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku (cũ) đã tham gia Trại hè “Tìm về di sản” năm 2026 tại Bảo tàng Pleiku. Đây là sân chơi bổ ích nhằm giúp các em tìm hiểu, trải nghiệm và nâng cao nhận thức về giá trị di sản văn hóa, lịch sử của quê hương Gia Lai.

Trại hè “Tìm về di sản” do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Đoàn Thanh niên các phường Pleiku, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất, Diên Hồng và các xã Biển Hồ, Gào tổ chức trong 2 ngày (4 và 5-6). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Để di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ

Ngay từ sáng sớm ngày nhập trại, khuôn viên Bảo tàng Pleiku đã rộn ràng tiếng cười nói của các trại sinh. Gần 200 thanh thiếu nhi được chia thành 7 tiểu trại mang tên các anh hùng dân tộc Việt Nam, tham gia hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống của quê hương Gia Lai.

Đây là năm thứ 3 Trại hè “Tìm về di sản” được tổ chức. Theo Ban tổ chức, mỗi năm chương trình đều lựa chọn một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc địa phương làm điểm nhấn để xây dựng nội dung hoạt động. Các hoạt động của trại hè năm nay được thiết kế theo chủ đề Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với thông điệp “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Điểm mới của chương trình là các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với lịch sử, văn hóa, di tích, di sản và tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai; qua đó hiểu hơn về các điểm đến, nét đẹp văn hóa và ẩm thực địa phương.

Thông qua trò chơi lớn, mỗi tiểu trại xây dựng sản phẩm giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa và đặc sản địa phương. Ban tổ chức kỳ vọng từ những trải nghiệm thực tế này, các em sẽ từng bước trở thành những “đại sứ du lịch”, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với bạn bè và du khách.

Trại sinh tham gia phần thi “Rung chuông vàng” trong khuôn khổ Trại hè “Tìm về di sản” năm 2026, qua đó tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và di sản quê hương Gia Lai. Ảnh: Minh Chí

Đáng chú ý, hệ thống câu hỏi trong các phần thi không chỉ xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở rộng đến các nội dung về địa lý, tự nhiên, di tích, di sản văn hóa và những giá trị đặc trưng của tỉnh Gia Lai, giúp các em có cái nhìn toàn diện hơn về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa quê hương.

Bà Khổng Thị Hoan - Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: “Việc học mà chơi, chơi mà học tại chương trình hướng cho các em chủ động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương, tích cực tham gia các buổi học ngoại khóa, tham quan bảo tàng. Bảo tồn di sản không chỉ là nhiệm vụ không chỉ riêng thế hệ đi trước mà còn là của thế hệ trẻ, hy vọng rằng các em đoàn viên, thiếu nhi sẽ trở thành một đại sứ văn hóa lan tỏa tự hào, giữ gìn di sản”.

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm

Trong 2 ngày diễn ra chương trình, các trại sinh được tham gia nhiều hoạt động như dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Pleiku; thi kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp; hóa trang từ vật liệu tái chế; giao lưu lửa trại; trò chơi lớn và sân chơi kiến thức “Rung chuông vàng”.

Các trại sinh trình diễn thời trang tái chế từ những vật liệu thân thiện với môi trường. Ảnh: Minh Chí

Không khí hội trại luôn sôi nổi với các phần thi kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, trò chơi lớn và nhiều hoạt động tập thể gắn kết các trại sinh. Đặc biệt, trò chơi lớn với chủ đề xây dựng bản đồ du lịch Gia Lai đã thu hút đông đảo trại sinh tham gia.

Sau khi vượt qua các thử thách vận động, giải mật thư và trả lời câu hỏi kiến thức, các đội hoàn thiện sản phẩm và thuyết trình về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đặc sản, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Qua đó, các em vừa rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, vừa hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của quê hương.

Trại sinh hào hứng tham gia trò chơi tập thể. Ảnh: Minh Chí

Em Hồ Thủy Tạ Phương Uyên (Trường THPT Lê Lợi, phường Pleiku) chia sẻ: “Em được tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu về Bác Hồ, về văn hóa Gia Lai, làm quen với nhiều bạn mới. Năm sau em sẽ cố gắng để tiếp tục được tham gia những trại hè như thế này”.

Còn em Trần Ngọc Ánh (Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Biển Hồ) bày tỏ: “Em ấn tượng nhất với trò chơi lớn và cuộc thi rung chuông vàng vì qua đó em có thể tìm hiểu thêm về Gia Lai, về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ. Em mong muốn sau này có thể góp một phần nhỏ để giới thiệu văn hóa và các điểm du lịch của Gia Lai đến với mọi người”.

Tiểu trại Kpă Klơng (phường Diên Hồng) xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Ảnh: Minh Chí

Chiều 5-6, Ban tổ chức đã bế mạc và trao giải cho từng phần thi. Trong đó, Tiểu trại Lý Tự Trọng (xã Gào) giành giải nhất phần thi “Rung chuông vàng”; Tiểu trại Nguyễn Bá Ngọc (phường Thống Nhất) dẫn đầu trò chơi dân gian; Tiểu trại Kim Đồng (phường Pleiku) giành giải nhất nội dung nhảy sạp; Tiểu trại Kpă Klơng (phường Diên Hồng) về nhất kỹ năng trại và trò chơi lớn.

Với thành tích nổi bật ở nhiều nội dung thi, Tiểu trại Kpă Klơng (phường Diên Hồng) xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; giải nhì thuộc về Tiểu trại Kim Đồng (phường Pleiku) và giải ba thuộc về Tiểu trại Lý Tự Trọng (xã Gào). Các tiểu trại Trần Quốc Toản (xã Biển Hồ), Vừ A Dính (phường An Phú), Nguyễn Bá Ngọc (phường Thống Nhất) và Võ Thị Sáu (phường Hội Phú) được trao giải khuyến khích.

Khép lại 2 ngày trải nghiệm, các trại sinh không chỉ có thêm những kỷ niệm đẹp mà còn được bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc. Qua những hoạt động trải nghiệm thực tế, di sản trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.