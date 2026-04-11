Triển khai cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai 2026

LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban tổ chức cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai vừa công bố thể lệ cuộc thi năm 2026.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, dành cho đối tượng dự thi là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo thể lệ, cá nhân tham dự cuộc thi phải trả lời đầy đủ 2 câu hỏi được đặt ra trong đề thi, phần trả lời có nội dung lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các cuốn sách được chia sẻ trong bài dự thi phải được phát hành hợp pháp tại Việt Nam, lưu ý có giới thiệu cụ thể, đầy đủ nguồn xuất bản của cuốn sách.

e9fa4eebb2b233ec6aa3.jpg
Cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm xây dựng, lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm) bằng tiếng Việt, trình bày dưới hình thức viết tay hoặc đánh máy (sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14), độ dài không quá 5.000 từ; khuyến khích kèm hình ảnh, tư liệu minh họa.

Ngoài ra, bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh, chưa gửi trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm hoặc dự thi ở cuộc thi nào. Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh... của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Các xã, phường triển khai cuộc thi, nhận bài, chấm bài dự thi từ nay đến hết ngày 31-5-2026; cấp tỉnh nhận bài từ ngày 1-6 đến hết ngày 20-6-2026. Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi mình đang theo học; nhà trường tổng hợp, chấm bài thi và chọn 3 bài xuất sắc nhất để gửi về Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh.

Các đơn vị phía Đông Gia Lai gửi bài dự thi về Thư viện tỉnh Gia Lai (188 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn); phía Tây Gia Lai gửi về Thư viện Pleiku (30 Phạm Văn Đồng, phường Pleiku).

Dự kiến, lễ trao thưởng và tổng kết cuộc thi sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8-2026.

null