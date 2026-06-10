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Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động từ 1-7-2026

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai (tên tiếng Anh: Gia Lai Provincial Obstetrics and Pediatrics Hospital). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2026.

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai thành lập trên cơ sở chuyển giao khoa Sản từ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sang Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và tổ chức lại thành Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai. Bệnh viện tọa lạc tại địa chỉ: Tổ dân phố 6 Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

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Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7-2026. Ảnh: N.N

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo việc tổ chức chuyển giao, tiếp nhận nhân sự, tài sản, tài chính từ khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sang Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tổ chức lại thành Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai, bảo đảm chặt chẽ, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động cung cấp dịch vụ của các đơn vị, đưa Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7-2026.

Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với viên chức theo quy định; bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Thực hiện đánh giá, đề nghị xếp hạng Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai theo quy định và trình UBND tỉnh về lộ trình thực hiện tự chủ tài chính của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai theo quy định.

UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở Nội vụ, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế thẩm định để Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế, bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai theo quy định. Phối hợp có ý kiến về việc phân loại đơn vị theo mức tự chủ tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

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