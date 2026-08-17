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Gia Lai tập huấn công tác giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 17-8, Sở Y tế  Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH). 

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến các Trung tâm Y tế với sự tham gia của trên 300 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác kiểm soát bệnh tật và chuyên trách phòng, chống SXH.

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Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (cơ sở 2, phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, các đại biểu được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo diễn biến dịch SXH trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, dự báo nguy cơ và các khu vực trọng điểm cần ưu tiên xử lý.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo qua phần mềm hệ thống giám sát quản lý bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 15/2026/TT-BYT; hướng dẫn triển khai Kế hoạch 200/KH-SYT ngày 12-8-2026 của Sở Y tế về việc tổ chức Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch SXH Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Hội nghị cũng nghe các xã, phường có ổ dịch báo cáo tình hình thực tế và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phòng, chống SXH.

Theo Sở Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 4.600 ca mắc SXH, 1 trường hợp tử vong do SXH tại xã Biển Hồ. Số ca mắc tăng gấp 3,1 lần, tăng 1 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mức trung bình giai đoạn 2023-2025.

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