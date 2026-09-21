Ngoài gừng, 8 thực phẩm sau giúp cơ thể tăng sức đề kháng

Gừng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa. Nhưng nếu không thích vị cay nồng của gừng, bạn vẫn có thể lựa chọn thực phẩm khác giàu vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật, hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Maggie Aime (ở Mỹ), chế độ ăn đa dạng với nhiều nhóm thực phẩm sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất hơn, thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.

Sau đây là gợi ý 8 nhóm thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn, theo Health (Mỹ).

Tỏi

Tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, trong đó có allicin, được hình thành khi tỏi được cắt hoặc nghiền. Các hợp chất hoạt tính trong tỏi đã được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và khả năng tác động đến một số tế bào miễn dịch.

Tuy nhiên, những kết quả này không có nghĩa ăn tỏi có thể ngăn ngừa hoặc điều trị nhiễm virus. Tỏi nên được xem là một phần của chế độ ăn cân bằng, không phải thuốc điều trị.

Tỏi, nghệ, ớt chuông, cá béo... là những thực phẩm tốt cho hệ miễn dịch

Trái cây có múi

Cam, quýt, bưởi và chanh là những nguồn cung cấp vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của nhiều tế bào miễn dịch. Vitamin C cũng có vai trò chống oxy hóa và hỗ trợ hàng rào bảo vệ của cơ thể.

Thay vì uống nhiều nước ép, nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để đồng thời bổ sung chất xơ và hạn chế lượng đường hấp thu nhanh.

Ớt chuông

Ớt chuông đỏ, vàng và cam là nguồn vitamin C dồi dào, đồng thời chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Vitamin A góp phần duy trì sức khỏe của da và các niêm mạc - những hàng rào đầu tiên giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh.

Nghệ

Curcumin là hợp chất tạo màu vàng đặc trưng của nghệ và đã được nghiên cứu về đặc tính chống viêm.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên công bố trên Nutrients năm 2023 ở 31 người trưởng thành từng mắc Covid-19 và sau đó được tiêm vắc xin ghi nhận nhóm dùng curcumin có một số chỉ dấu viêm thấp hơn sau 4 tuần so với nhóm giả dược. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô rất nhỏ và không đủ để kết luận curcumin giúp tăng khả năng bảo vệ trước nhiễm trùng hay thay thế vắc xin.

Thực phẩm lên men

Sữa chua, kim chi và một số thực phẩm lên men khác có thể cung cấp probiotic. Hệ vi sinh đường ruột có mối liên hệ mật thiết với hệ miễn dịch, do đó duy trì một chế độ ăn đa dạng, giàu chất xơ và thực phẩm lên men có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Tuy nhiên, không phải mọi thực phẩm lên men đều chứa probiotic còn sống với lượng có ý nghĩa, vì vậy nên kiểm tra nhãn sản phẩm khi lựa chọn.

Nấm

Một số loại nấm ăn được cung cấp beta-glucan, selenium và vitamin nhóm B. Beta-glucan đã được nghiên cứu về khả năng tương tác với các tế bào miễn dịch.

Nấm có thể được thêm vào súp, món xào hoặc các món ăn hằng ngày để tăng sự đa dạng của thực phẩm.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn và nhiều loại rau lá xanh cung cấp vitamin A, C, E, folate, sắt cùng nhiều hợp chất thực vật. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào nhiều quá trình duy trì và hoạt động của hệ miễn dịch.

Thay vì chỉ ăn một loại rau, nên luân phiên nhiều loại rau có màu sắc khác nhau để tăng sự đa dạng về dưỡng chất.

Cá béo

Cá hồi, cá mòi, cá thu, cá trích và cá hồi vân giàu omega-3, đồng thời một số loại cung cấp vitamin D. Omega-3 tham gia điều hòa phản ứng viêm, trong khi vitamin D cũng có vai trò đối với chức năng miễn dịch.

Điều quan trọng là không có một thực phẩm đơn lẻ nào có thể “tăng cường miễn dịch” theo nghĩa ngăn ngừa bệnh tật. Hệ miễn dịch hoạt động tốt cần sự phối hợp của chế độ ăn đầy đủ, giấc ngủ, vận động, tiêm chủng phù hợp và các thói quen sống lành mạnh.

Vì vậy, nếu không thích gừng, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một chế độ ăn đa dạng với tỏi, rau xanh, trái cây, nấm, thực phẩm lên men và cá béo để cung cấp nhiều dưỡng chất hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Theo Nguyễn Vy (TNO)