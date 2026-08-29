Gan nhiễm mỡ: Bác sĩ chỉ 6 loại trái cây nên ăn

Gan nhiễm mỡ ngày càng phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ do diễn biến thầm lặng. Căn bệnh này tiềm ẩn nguy cơ khó lường, có thể tiến triển thành xơ gan và thậm chí gây ung thư gan.

Rất may là chọn đúng loại thực phẩm có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe gan, đặc biệt với những người đang đối mặt với bệnh gan nhiễm mỡ.

Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, làm việc tại Mỹ, trong bài đăng trên mạng xã hội gần đây đã chia sẻ các loại trái cây giàu chất xơ để hỗ trợ sức khỏe gan.

Ông nhấn mạnh một số loại trái cây có thể được đưa vào như một phần của chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất xơ.

Và sau đây là 6 loại trái cây tốt cho gan nhiễm mỡ, theo tờ Hindustan Times.

Táo, bơ, kiwi... rất tốt cho gan nhiễm mỡ

Táo

Ôngxếp táo đầu danh sách, nhờ hàm lượng pectin trong táo. Đây là một loại chất xơ hòa tan có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Bác sĩ Sethi gợi ý kết hợp 1 quả táo với một nắm nhỏ hạt để có một món ăn nhẹ cân bằng.

Kiwi

Đây là khuyến nghị thứ 2 của ông, đặc biệt đối với những người bị táo bón. Ăn 2 quả kiwi một ngày nếu bạn dễ bị táo bón. Kiwi cung cấp chất xơ và có thể ăn nguyên quả sau khi rửa sạch đúng cách. Tuy nhiên, người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với kiwi nên tránh.

Quả việt quất

Bác sĩ Sethi chỉ ra rằng việt quất có thể được thêm vào sữa chua, yến mạch hoặc sinh tố như một phần của bữa ăn hoặc món ăn nhẹ cân bằng.

Quả lê

Quả lê cũng là một nguồn chất xơ, đặc biệt khi ăn cả vỏ. Ông khuyến nghị: Ăn cả vỏ để có chất xơ tối đa. Giữ nguyên vỏ lê có thể làm tăng hàm lượng chất xơ của trái cây, miễn là nó được rửa sạch hoàn toàn trước khi ăn.

Bơ

Bơ khác với nhiều loại trái cây khác vì nó có hàm lượng chất béo không bão hòa lành mạnh tương đối cao và lượng đường thấp. Bác sĩ Sethi gợi ý phết bơ trái lên bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt thay vì bơ thực vật hoặc phô mai. Sự kết hợp này có thể cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng khác, làm cho nó trở thành một lựa chọn bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng hơn.

Lựu

Bác sĩ Sethi gợi ý rắc hạt lựu vào món salad. Chúng có thể thêm kết cấu, hương vị và chất dinh dưỡng vào các bữa ăn trong khi giúp tăng lượng trái cây tổng thể.

Theo Thiên Lan (TNO)