Ăn sáng để trẻ lâu: Khoa học khuyên đừng quên món này

Giữ gìn sự tươi trẻ luôn là mong ước của con người qua nhiều thế hệ. Để tiến gần hơn đến mục tiêu này, khoa học hiện đại không ngừng nghiên cứu những cơ chế sinh học có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học y sinh quốc tế Aging cho thấy một thay đổi khá đơn giản trong chế độ ăn, kết hợp với vận động và điều chỉnh dinh dưỡng, có thể liên quan đến tốc độ lão hóa sinh học chậm hơn.

Các nhà khoa học tại Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu trên những người thừa cân, là nam giới từ 50 tuổi trở lên. Những người tham gia nhóm can thiệp được áp dụng một kế hoạch sức khỏe gồm hướng dẫn dinh dưỡng cá nhân hóa, tập thể dục thường xuyên và bổ sung một khẩu phần sữa chua nguyên chất chứa lợi khuẩn mỗi ngày.

Bổ sung sữa chua nguyên chất không đường vào chế độ ăn hằng ngày là một lựa chọn lành mạnh, có thể góp phần làm chậm một số dấu hiệu của lão hóa sinh học

12 tuần và những thay đổi đáng chú ý

Sau 12 tuần theo dõi, những người tham gia thực hiện kế hoạch này đã giảm cân nhiều hơn đáng kể và cho thấy tốc độ lão hóa sinh học chậm hơn so với nhóm đối chứng.

Kết quả đã phát hiện duy trì thói quen ăn 1 khẩu phần sữa chua nguyên chất không đường, chứa lợi khuẩn mỗi ngày kết hợp với điều chỉnh lối sống có thể giúp làm chậm tốc độ lão hóa sinh học ở con người, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Lợi khuẩn và sức khỏe đường ruột được chú ý

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống, tăng cường hoạt động thể chất cùng với việc ăn sữa chua chứa chủng lợi khuẩn Bifidobacterium longum hằng ngày là phương pháp đơn giản giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa sinh học trong ngắn hạn.

Giải thích về cơ chế này, tiến sĩ Chris Browne, Giám đốc chương trình Dinh dưỡng và Y học Chức năng tại Đại học Bang Western (Mỹ), cho biết một phần cốt lõi của quá trình lão hóa là tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp ở cấp độ tế bào. Tình trạng này gia tăng khi hệ vi sinh vật đường ruột thiếu hụt vi khuẩn có lợi và hàng rào đường ruột bị tổn thương. Các lợi khuẩn trong sữa chua giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách tăng cường vi khuẩn lành mạnh và cản trở vi sinh vật có hại.

Sữa chua không đường: Một lựa chọn đơn giản

Các chuyên gia cho biết lợi khuẩn trong sữa chua giúp giảm viêm và thúc đẩy sản xuất các hợp chất chuyển hóa bảo vệ toàn bộ cơ thể, từ đó tác động tích cực đến tốc độ lão hóa.

Các nhà nghiên cứu cho rằng bổ sung sữa chua nguyên chất không đường vào chế độ ăn hằng ngày là một lựa chọn lành mạnh, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và góp phần làm chậm một số dấu hiệu của lão hóa sinh học. Tuy nhiên, các tác giả nhấn mạnh cần có những nghiên cứu quy mô lớn hơn, thời gian theo dõi dài hơn để xác nhận kết quả và đánh giá ý nghĩa lâu dài của phát hiện này.

Theo Thiên Lan (TNO)