Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Nghiên cứu mới mang thêm tin vui

Nhiều người uống dầu cá omega-3 mỗi ngày để hỗ trợ tim mạch, não bộ và đôi mắt. Tuy nhiên, vẫn có lo ngại omega-3 có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ, một dạng rối loạn nhịp tim.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, đã cung cấp thêm bằng chứng giúp giải tỏa lo ngại trên.

Liều omega-3 thông thường không làm tăng nguy cơ rung nhĩ

Các nhà khoa học tại Đại học Boston (Mỹ), Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã phân tích, tổng hợp dữ liệu từ 35 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, bao gồm 114.592 người tham gia từ 50 tuổi trở lên.

Sử dụng dầu cá omega-3 liều thấp không làm tăng nguy cơ rung nhĩ.

Các thử nghiệm được đưa vào phân tích liên quan đến việc tiêu thụ dầu cá với liều lượng EPA và DHA từ 500 mg/ngày trở lên và kéo dài ít nhất 12 tháng.

Kết quả đã phát hiện sử dụng dầu cá omega-3 liều thấp không làm tăng nguy cơ rung nhĩ, ngay cả đối những người có nguy cơ tim mạch cao.

Cụ thể, nguy cơ rung nhĩ chỉ tăng rất nhẹ ở những bệnh nhân có bệnh tim mạch tiến triển sử dụng omega-3 liều cao trên 1.500 mg/ngày.

Ngược lại, sử dụng omega-3 liều thấp dưới 1.500 mg/ngày hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ sự gia tăng nguy cơ rung nhĩ nào, ngay cả ở những đối tượng có nguy cơ cao, theo EurekAlert.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng tác động gây rung nhĩ của omega-3 phụ thuộc đồng thời vào liều lượng sử dụng và bệnh tim mạch nền của từng người.

Một viên dầu cá omega-3 thông thường chứa bao nhiêu EPA và DHA?

Đối với mọi người, một viên dầu cá tiêu chuẩn 1.000 mg mỗi ngày không có nghĩa là chứa 1.000 mg omega-3, mà thực sự cung cấp khoảng 250 - 300 mg tổng lượng EPA và DHA, đáp ứng các khuyến nghị cơ bản về duy trì sức khỏe hằng ngày.

Hầu hết các cơ quan y tế khuyến nghị bổ sung 250 - 500 mg tổng lượng EPA và DHA mỗi ngày.

Để biết chắc chắn, bạn cần đọc nhãn sản phẩm để kiểm tra hàm lượng EPA và DHA chứa trong mỗi viên dầu cá.

Theo Thiên Lan (TNO)