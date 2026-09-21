Người cholesterol máu cao và tăng huyết áp ăn được trứng không?

Trứng là một trong những loại thực phẩm có nhiều cholesterol nhưng lecithin trong trứng điều hòa chuyển hóa cholesterol, có tác dụng bài xuất cholesterol ra khỏi cơ thể.

Theo Viện Dinh dưỡng, trong 100 gam trứng toàn phần chứa khoảng 600 mg cholesterol, là một trong những loại thực phẩm có nhiều cholesterol nhất. Nhưng trong trứng còn có lecithin, đóng vai trò điều hòa chuyển hóa cholesterol, được cho là có thể giúp ức chế một phần sự hấp thụ cholesterol.

Do vậy đối với người bị cholesterol máu cao hay tăng huyết áp không phải tuyệt đối kiêng ăn trứng. Mỗi tuần vẫn có thể ăn 2 lần, mỗi lần 1 quả trứng.

Trứng cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, người có rối loạn chuyển hóa nên ăn lượng phù hợp

Theo Viện dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn không ở riêng quả trứng mà còn phụ thuộc kết hợp các thực phẩm khác. Trứng vốn là thực phẩm tốt, nhưng phải đặt trong tổng thể một bữa ăn cân đối, đa dạng, lành mạnh: chế biến ít dầu mỡ, bổ sung chất xơ từ rau xanh.

Lòng đỏ trứng là thành phần quan trọng nhất

Về giá trị dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng cho biết, trứng là thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, có đủ các chất đạm (protid), chất béo (lipid), đường bột (glucid), vitamin và chất khoáng. Các chất này ở một tỷ lệ cân đối, thích hợp cho sức khỏe của các nhóm tuổi. Nếu như giá trị sinh học thực chất của trứng toàn phần là 100 thì của cá là 83, của thịt bò là 80, gạo tẻ là 57 và của bột mì chỉ là 52.

Lòng trắng trứng chứa khoảng 88% nước, 0,1% lipid, 10,3% protid, 1% glucid, và 0,6% chất khoáng.

Lòng đỏ là thành phần quan trọng nhất của trứng, chứa khoảng 54% nước, 29,5% lipid, 13,6% protid, 1% glucid và 1% chất khoáng.

Trứng cũng là nguồn vitamin và chất khoáng tốt. Các chất khoáng như sắt, kẽm, đồng, mangan, iốt... tập trung hầu hết trong lòng đỏ. Lòng đỏ có cả các vitamin tan trong nước (B1, B6) và vitamin tan trong dầu (vitamin A, D, E, K).

Người không có bệnh lý về tim mạch, gan hoặc rối loạn mỡ máu, có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày nhưng trong một chế độ ăn cân bằng các thực phẩm.