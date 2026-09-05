Mỗi ngày 1 ly trà gừng, huyết áp thay đổi thế nào?

Nhiều người duy trì thói quen uống một ly trà gừng ấm mỗi sáng để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch và giữ cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, điều gì xảy ra cho huyết áp của bạn sau khi nhâm nhi ly trà gừng mỗi sáng?

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng tim mạch phòng ngừa, làm việc tại phòng khám Entirely Nourished (Mỹ), cho biết gừng chứa nhiều hợp chất sinh học, chủ yếu là gingerol và shogaol, tác động tích cực đến huyết áp qua nhiều cơ chế. Duy trì chỉ số huyết áp an toàn rất quan trọng nhằm ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Gừng chứa nhiều hợp chất sinh học, chủ yếu là gingerol và shogaol, tác động tích cực đến huyết áp qua nhiều cơ chế. Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Tiến sĩ Mindy Haar, Trưởng khoa Khoa học Liên ngành về Sức khỏe tại Viện Công nghệ New York (Mỹ), giải thích: Dù yếu tố di truyền gây tăng huyết áp nguyên phát, nhưng chế độ ăn uống có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng hoặc thậm chí ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh.

Sau đây là những lợi ích tiềm năng của gừng trong việc kiểm soát huyết áp, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Có thể giúp thư giãn mạch máu

Tiến sĩ Haar lưu ý: Gừng chứa hơn 400 hoạt chất sinh học, bao gồm gingerol và shogaol hỗ trợ tuần hoàn máu. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể giúp thư giãn thành mạch máu và làm giảm nhẹ huyết áp, đặc biệt ở người trẻ không mắc bệnh tiểu đường.

Gừng giúp giảm viêm

Chuyên gia Routhenstein giải thích đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của các hoạt chất trong gừng giúp bảo vệ tế bào mạch máu khỏi tổn thương oxy hóa. Tác dụng cải thiện huyết áp thường được ghi nhận ở mức tiêu thụ khoảng 3 gram gừng mỗi ngày, tương đương gần 1,5 thìa cà phê gừng tươi.

Những lưu ý quan trọng và cách pha trà gừng

Dù an toàn ở mức độ vừa phải, việc dùng gừng liều cao từ thực phẩm bổ sung có thể tương tác bất lợi với thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc chống đông máu, do đó bệnh nhân cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Để đảm bảo an toàn, trà gừng có thể là lựa chọn phù hợp. Tiến sĩ Haar khuyên nên đun nhỏ lửa vài lát gừng tươi trong nước sôi khoảng 10 - 15 phút, sau đó uống khi còn ấm.

Theo Thiên Lan (TNO)