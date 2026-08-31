Ăn trái cây thế nào để hạn chế đường huyết tăng cao?

Trái cây giàu dưỡng chất nhưng cũng chứa đường tự nhiên, khiến người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường lo ngại đường huyết có thể tăng sau khi ăn.

Thực tế, chưa có một khung giờ cố định nào được chứng minh là tốt nhất để ăn trái cây khi cần kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng hơn là lựa chọn loại trái cây, kiểm soát khẩu phần, cách ăn và thực phẩm ăn kèm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhiều loại trái cây dù lành mạnh nhưng vẫn có thể làm đường huyết tăng cao nếu ăn quá nhiều. Ảnh minh hoạ: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dù được xem là thực phẩm lành mạnh nhưng khi ăn trái cây, đường huyết vẫn có thể tăng. Điều này vì trái cây chứa tinh bột và đường tự nhiên. Nếu thường xuyên bị tăng đường huyết sau khi ăn trái cây, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Ăn trái cây sau bữa ăn

Cách đơn giản để giảm tình trạng tăng đường huyết sau khi ăn trái cây là ăn cùng với bữa ăn chính. Ví dụ, nếu bữa ăn đã có cơm, bánh mì thì có thể giảm bớt một phần thực phẩm giàu tinh bột này và thay thế bằng trái cây nguyên quả.

Để hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau khi ăn món đường bột, mọi người nên ăn chung chúng với các món giàu protein, các loại hạt hoặc sữa.

Ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép

Nếu mục tiêu là hạn chế đường huyết tăng nhanh thì cần ưu tiên ăn trái cây tươi, nguyên quả thay vì uống nước ép. Khi ăn một trái cam, táo hoặc lê, cơ thể nhận được cả phần thịt quả và chất xơ.

Chất xơ không được cơ thể hấp thu như đường bột. Do đó, chúng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp đường huyết không tăng đột ngột và tạo cảm giác no lâu.

Ngược lại, để làm một ly nước cam thì cần nhiều trái cam. Chẳng hạn, khoảng ba trái cam sẽ tạo ra một ly nước ép. Vì vậy, nếu uống nước ép sẽ rất dễ nạp một lượng lớn đường tự nhiên trong thời gian ngắn, đồng thời không hấp thu được lượng chất xơ tương đương với việc ăn cả quả, chuyên gia dinh dưỡng Beth Czerwony tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) giải thích.

Chú ý khẩu phần

Một hiểu lầm phổ biến là trái cây càng ngọt thì càng phải tránh. Thực tế, người mắc tiểu đường không nhất thiết phải loại bỏ các loại trái cây có vị ngọt. Điều quan trọng là khẩu phần chứa bao nhiêu đường bột. Ngay cả với loại trái cây được xem là lành mạnh, ăn quá nhiều trong một lần vẫn có thể khiến đường huyết tăng đáng kể.

Trái cây sấy cần đặc biệt chú ý. Khi nước được loại bỏ, thể tích trái cây giảm xuống nhưng đường bột vẫn nhiều. Điều này khiến ăn một lượng lớn trái cây sấy dễ hơn so với trái cây tươi.

Nếu đang điều trị tiểu đường hoặc thường xuyên có mức đường huyết cao sau ăn, người mắc nên trao đổi với bác sĩ để xác định khẩu phần đường bột và trái cây phù hợp với tình trạng của mình, theo Healthline (Mỹ).

Theo Ngọc Quý (TNO)