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Những công dụng của bắp cải tím có thể bạn chưa biết

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NHÃ UYÊN (theo VOV, LĐO)

(GLO)- Bắp cải tím là loại rau giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và góp phần bảo vệ cơ thể trước tác động của gốc tự do.

Giàu chất chống oxy hóa

Điểm nổi bật của bắp cải tím là chứa hàm lượng anthocyanin cao - nhóm sắc tố tạo nên màu tím đặc trưng. Anthocyanin có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó bảo vệ tế bào trước tổn thương và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

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Bắp cải tím giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và góp phần bảo vệ cơ thể trước tác động của gốc tự do. Ảnh: Internet

Ngoài anthocyanin, bắp cải tím còn cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và thúc đẩy quá trình sản sinh collagen.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau củ, đặc biệt là các loại rau có chứa anthocyanin, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các hợp chất thực vật trong bắp cải tím góp phần giảm tình trạng viêm, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của mạch máu và cải thiện tuần hoàn.

Bên cạnh đó, hàm lượng kali trong bắp cải tím cũng giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ kiểm soát huyết áp khi kết hợp với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Bắp cải tím là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, hạn chế táo bón và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột có lợi.

Trong khi đó, glutamine có trong bắp cải tím cũng là chất dinh dưỡng cốt lõi nuôi dưỡng tế bào niêm mạc dạ dày và ruột, hỗ trợ làm dịu các ổ viêm, thúc đẩy các vết loét dạ dày tá tràng mau lành và củng cố hàng rào bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân gây hại.

Tăng cường sức khỏe xương

Bắp cải tím chứa vitamin K - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và duy trì mật độ xương. Vitamin K giúp hỗ trợ quá trình đông máu bình thường, đồng thời góp phần giảm nguy cơ loãng xương khi được bổ sung đầy đủ cùng với canxi và vitamin D.

Ngoài ra, bắp cải tím còn cung cấp một lượng nhỏ canxi, magie và mangan. Đây là những khoáng chất cần thiết cho hệ xương.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với lượng calo thấp nhưng giàu nước và chất xơ, bắp cải tím là lựa chọn phù hợp cho những người muốn duy trì vóc dáng hoặc giảm cân. Thực phẩm này giúp tăng cảm giác no mà không làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào cơ thể.

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Bắp cải tím có thể được chế biến thành nhiều món như salad, luộc, hấp, xào... Ảnh: Internet

Bắp cải tím có thể được chế biến thành nhiều món như salad, luộc, hấp, xào hoặc làm nước ép, giúp đa dạng thực đơn hằng ngày.

Có lợi cho hệ miễn dịch

Vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật trong bắp cải tím góp phần tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Việc bổ sung đủ vitamin C giúp cơ thể sản sinh tế bào miễn dịch hiệu quả hơn và hỗ trợ phục hồi mô bị tổn thương.

Ngoài ra, sulforaphane - hợp chất lưu huỳnh trong bắp cải tím có tác dụng chống viêm và giảm các triệu chứng đau, sưng và khó chịu.

Lưu ý khi sử dụng

Để giữ được tối đa hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa, bạn nên ưu tiên ăn bắp cải tím sống hoặc chế biến ở nhiệt độ vừa phải, tránh nấu quá lâu. Trước khi sử dụng cần rửa sạch dưới vòi nước, có thể ngâm với nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn.

Những người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng bắp cải tím trong khẩu phần do loại rau này chứa nhiều vitamin K. Người mắc các bệnh lý tuyến giáp cũng nên ăn với lượng vừa phải và kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối.

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