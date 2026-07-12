Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Ăn rau muống cần tránh kết hợp với những thực phẩm nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TPO, Znews)

(GLO)- Rau muống cung cấp chất xơ, vitamin A, vitamin C, sắt và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nhưng cũng có những lưu ý trong cách kết hợp thực phẩm. 

an-rau-muong-can-tranh-ket-hop-voi-nhung-thuc-pham-nao.png
Rau muống là món ăn quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để kết hợp với loại rau này. Ảnh: ChatGPT

Không ăn cùng thực phẩm nhiều canxi

Không nên ăn rau muống với thức ăn có nhiều canxi như tôm, sữa, phô mai… Bởi lẽ, rau muống chứa oxalat (axit oxalic). Chất này có thể kết hợp với canxi trong đường tiêu hóa để tạo thành canxi oxalat, từ đó làm giảm lượng canxi được cơ thể hấp thu.

Mặt khác, rau muống là nguồn cung cấp sắt thực vật. Nếu đang sử dụng rau muống để tăng cường hấp thu sắt, bạn nên hạn chế ăn cùng lúc với lượng lớn thực phẩm giàu canxi.

Hạn chế ăn cùng hải sản giàu protein

Tanin trong rau muống có thể kết hợp với protein trong một số loại hải sản, tạo thành các phức hợp làm tăng nguy cơ đầy bụng hoặc khó tiêu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

rau-muong.jpg
Rau muống chứa purin ở mức không quá cao nhưng người mắc bệnh gút vẫn nên kiểm soát lượng tiêu thụ theo hướng dẫn của bác sĩ. Ảnh: Internet

Không kết hợp với thực phẩm sống, chưa được chế biến kỹ

Rau muống, đặc biệt là rau muống nước, có nguy cơ mang theo ký sinh trùng hoặc vi khuẩn nếu không được rửa sạch và nấu chín.

Vì vậy, không nên ăn rau muống tái hoặc kết hợp với các món thịt, hải sản sống để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng.

Người bị bệnh gút hoặc sỏi thận nên ăn có chừng mực

Rau muống chứa purin ở mức không quá cao nhưng người mắc bệnh gút vẫn nên kiểm soát lượng tiêu thụ theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, rau muống cũng chứa oxalat - hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi oxalat ở những người có nguy cơ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

Dinh dưỡng

(GLO)- Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn quyết định tốc độ lão hóa của cơ thể. Một số thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình già hóa, khiến làn da xuống cấp và cơ thể suy giảm sớm hơn bạn nghĩ.

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

null