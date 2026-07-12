Ăn rau muống cần tránh kết hợp với những thực phẩm nào?

(GLO)- Rau muống cung cấp chất xơ, vitamin A, vitamin C, sắt và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nhưng cũng có những lưu ý trong cách kết hợp thực phẩm.

Rau muống là món ăn quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để kết hợp với loại rau này. Ảnh: ChatGPT

Không ăn cùng thực phẩm nhiều canxi

Không nên ăn rau muống với thức ăn có nhiều canxi như tôm, sữa, phô mai… Bởi lẽ, rau muống chứa oxalat (axit oxalic). Chất này có thể kết hợp với canxi trong đường tiêu hóa để tạo thành canxi oxalat, từ đó làm giảm lượng canxi được cơ thể hấp thu.

Mặt khác, rau muống là nguồn cung cấp sắt thực vật. Nếu đang sử dụng rau muống để tăng cường hấp thu sắt, bạn nên hạn chế ăn cùng lúc với lượng lớn thực phẩm giàu canxi.

Hạn chế ăn cùng hải sản giàu protein

Tanin trong rau muống có thể kết hợp với protein trong một số loại hải sản, tạo thành các phức hợp làm tăng nguy cơ đầy bụng hoặc khó tiêu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Rau muống chứa purin ở mức không quá cao nhưng người mắc bệnh gút vẫn nên kiểm soát lượng tiêu thụ theo hướng dẫn của bác sĩ. Ảnh: Internet

Không kết hợp với thực phẩm sống, chưa được chế biến kỹ

Rau muống, đặc biệt là rau muống nước, có nguy cơ mang theo ký sinh trùng hoặc vi khuẩn nếu không được rửa sạch và nấu chín.

Vì vậy, không nên ăn rau muống tái hoặc kết hợp với các món thịt, hải sản sống để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng.

Người bị bệnh gút hoặc sỏi thận nên ăn có chừng mực

Rau muống chứa purin ở mức không quá cao nhưng người mắc bệnh gút vẫn nên kiểm soát lượng tiêu thụ theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, rau muống cũng chứa oxalat - hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi oxalat ở những người có nguy cơ.