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Thận yếu: Những loại rau củ không nên ăn quá nhiều?

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Khi thận yếu, khả năng đào thải các khoáng chất như kali, natri, phốt pho sẽ suy giảm. Trong đó, kali là khoáng chất cần chú ý nhất. Tích tụ quá nhiều kali trong máu có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người bị bệnh thận phải kiêng hoàn toàn rau củ. Thực tế, có cần hạn chế các loại rau củ giàu kali hay không còn phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, kết quả xét nghiệm máu và chỉ định của bác sĩ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Cải bó xôi có hàm lượng kali cao nên người thận yếu cần cẩn trọng khi ăn
Cải bó xôi có hàm lượng kali cao nên người thận yếu cần cẩn trọng khi ăn

Kali quan trọng vì cần cho hoạt động cơ bắp, hệ thần kinh, đặc biệt là giúp tim duy trì nhịp tim ổn định. Ở người khỏe mạnh, lượng kali dư thừa sẽ được thận lọc và đào thải qua nước tiểu. Nhưng khi chức năng thận suy giảm, kali có thể tích tụ trong máu và dẫn đến tình trạng tăng kali máu.

Vì sao người bệnh thận cần lưu ý lượng kali?

Điều đáng lo ngại là tăng kali máu thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện khi đi xét nghiệm định kỳ. Khi nồng độ kali tăng quá cao, người bệnh có thể bị yếu cơ, tê bì tay chân, buồn nôn, rối loạn nhịp tim, trong trường hợp nặng có thể ngừng tim.

Dù vậy, không phải tất cả người mắc bệnh thận đều cần ăn ít kali. Các hướng dẫn dinh dưỡng hiện nay chỉ khuyến cáo hạn chế kali khi người bệnh có nồng độ kali máu tăng hoặc được bác sĩ xem là có nguy cơ cao. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý loại bỏ các thực phẩm giàu kali nếu chưa có chỉ định.

Những thực phẩm giàu kali cần dùng đúng cách

Nếu được bác sĩ khuyến cáo kiểm soát kali, người bệnh nên chú ý đến một số loại rau củ có hàm lượng kali cao. Khoai tây và khoai lang là những món chứa nhiều kali. Nếu vẫn muốn ăn thì nên cắt nhỏ, ngâm nước rồi luộc khoai trong nhiều nước để giảm bớt lượng kali.

Cà chua cũng là món giàu kali, đặc biệt khi chế biến theo hướng cô đặc lại như sốt cà chua hoặc nước ép cà chua. So với cà chua tươi, các sản phẩm này thường chứa kali nhiều hơn.

Một số loại rau lá xanh cũng có hàm lượng kali cao, điển hình là cải bó xôi. Khi rau được nấu, lượng nước trong rau giảm nên hàm lượng kali trở nên cô đặc hơn.

Ngoài ra, củ dền, lá củ dền, bí đỏ, cải Brussels, đậu lăng và các loại đậu khô như đậu đen, đỏ, trắng cũng thuộc nhóm giàu kali. Người bị bệnh thận cần hạn chế kali nên sử dụng những món này với lượng phù hợp và theo hướng dẫn của bác sĩ, theo Medical News Today.

Theo Ngọc Quý (TNO)

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