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Trào lưu bổ sung magie: Lưu ý nguy cơ thừa chất

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Một trong những lo ngại thường gặp là việc bổ sung magie có thể gây thừa magie và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên thực tế, thừa magie do thực phẩm tự nhiên gần như không xảy ra vì thận khỏe mạnh có khả năng điều hòa và đào thải lượng magie dư thừa rất hiệu quả.

Tuy nhiên, nguy cơ tăng magie máu có thể xuất hiện khi sử dụng thực phẩm bổ sung hoặc các thuốc nhuận tràng, thuốc kháng acid chứa magie với liều cao hoặc trong thời gian kéo dài, đặc biệt ở những người suy giảm chức năng thận. Đây là nhóm đối tượng có khả năng đào thải magie kém, dẫn đến tích tụ magie trong máu.

Nguồn magie tự nhiên rất phong phú trong các loại rau lá xanh, đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, quả bơ, chuối và một số loại hải sản
Nguồn magie tự nhiên rất phong phú trong các loại rau lá xanh, đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, quả bơ, chuối và một số loại hải sản

Biểu hiện của thừa magie phụ thuộc vào mức độ tăng magie máu. Ở mức độ nhẹ, người bệnh thường xuất hiện tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng hoặc đầy hơi. Đây cũng là tác dụng phụ thường gặp nhất khi sử dụng các chế phẩm magie, đặc biệt là magnesium oxide hoặc magnesium citrate.

Khi nồng độ magie tăng cao hơn, người bệnh có thể xuất hiện mệt mỏi, buồn ngủ, yếu cơ, giảm phản xạ gân xương, tụt huyết áp và nhịp tim chậm.

Trong những trường hợp rất nặng, chủ yếu gặp ở người suy thận hoặc sử dụng quá liều, tăng magie máu có thể gây rối loạn dẫn truyền tim, suy hô hấp, hôn mê và thậm chí ngừng tim.

Vì vậy, người mắc bệnh thận mạn hoặc người đang điều trị nhiều thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bổ sung magie nào.

Magie là khoáng chất thiết yếu của cơ thể, tham gia vào hơn 300 phản ứng enzym liên quan đến tổng hợp protein, sản xuất năng lượng, dẫn truyền thần kinh, co cơ và điều hòa huyết áp. Khoảng 50 - 60% lượng magie trong cơ thể được dự trữ ở xương, phần còn lại phân bố chủ yếu trong cơ và các mô mềm, trong khi chỉ dưới 1% tồn tại trong máu.

Nguồn magie tự nhiên rất phong phú trong các loại rau lá xanh, các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, quả bơ, chuối và một số loại hải sản. Với phần lớn người khỏe mạnh, chế độ ăn đa dạng và cân đối hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu magie hằng ngày mà không cần bổ sung bằng thực phẩm chức năng.

Bổ sung magie đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng quảng bá tác dụng giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe thần kinh cũng như vai trò quan trọng với chuyển hóa canxi.

Việc bổ sung magie thường chỉ nên cân nhắc trong một số trường hợp có nguy cơ thiếu hụt như người có chế độ ăn ít rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, người nghiện rượu, mắc bệnh lý đường tiêu hóa gây giảm hấp thu (bệnh Crohn, tiêu chảy mạn tính…), người mắc đái tháo đường kiểm soát kém hoặc sử dụng kéo dài một số thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế bơm proton và một số thuốc hóa trị.

Trong những trường hợp này, việc bổ sung magie cần có chỉ định của bác sĩ để xác định liều lượng và thời gian sử dụng phù hợp.

Theo TNO

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