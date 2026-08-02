Điều gì xảy ra khi bạn ăn khổ qua thường xuyên?

Khổ qua là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu vitamin C, khổ qua còn được nhiều nghiên cứu đánh giá về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe.

Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu trên International Journal of Molecular Sciences vào năm 2023 cho thấy khổ qua có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường loại 2.

Giúp giảm cholesterol xấu

Chiết xuất khổ qua có thể giúp giảm cholesterol LDL, còn gọi là cholesterol xấu. Đây là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Nghiên cứu trên tạp chí Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine vào năm năm 2018 trên 43 người cho thấy sau 30 ngày sử dụng chiết xuất khổ qua, mức cholesterol LDL giảm so với nhóm dùng giả dược, theo trang sức khỏe Health.

Một số nghiên cứu cho thấy khổ qua có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Giúp giảm viêm

Khổ qua chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm nên có thể hỗ trợ giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Một nghiên cứu trên tạp chí Complementary Therapies in Clinical Practice vào năm 2018 ở người bị thoái hóa khớp gối cho thấy nhóm sử dụng khổ qua trong 3 tháng giảm đau tốt hơn nhóm dùng giả dược.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, khổ qua có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Theo đó, tinh dầu khổ qua có khả năng tiêu diệt một số vi khuẩn như Staphylococcus aureus và E. coli.

Phòng ngừa ung thư

Chất chống oxy hóa trong khổ qua có thể tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát triển của một số tế bào ung thư.

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng, khổ qua vẫn có thể gây tác dụng phụ như đau bụng, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn hoặc chóng mặt ở một số trường hợp.

Người đang điều trị tiểu đường hoặc sử dụng thuốc điều trị ung thư nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng khổ qua dưới dạng thực phẩm bổ sung để tránh tương tác thuốc.

Theo Nguyễn Vy (TNO)