Ăn dưa hấu có làm tăng đường huyết? Đây là cách ăn đúng

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích vì có vị ngọt mát và chứa nhiều nước.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều dưa hấu trong một lần vẫn có thể làm đường huyết tăng cao. Điều này đặc biệt cần lưu ý với người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Nếu ăn đúng khẩu phần và kết hợp hợp lý với thực phẩm khác, dưa hấu vẫn là lựa chọn tốt cho sức khỏe, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ăn quá nhiều dưa hấu trong một lần vẫn có thể làm đường huyết tăng

Dưa hấu ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào?

Chỉ số đường huyết (GI) thường được dùng để ước tính tốc độ thực phẩm làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, bà Samantha M. Coogan, giám đốc Chương trình Đào tạo Dinh dưỡng và Tiết chế, Đại học Nevada ở Las Vegas (Mỹ), cho biết chỉ số GI không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác phản ứng đường huyết của cơ thể.

Theo bà Coogan, chỉ số GI không tính đến cách chế biến, sự kết hợp giữa các món ăn hay khả năng tiêu hóa của từng người. Trong khi đó, tải lượng đường huyết (GL) phản ánh lượng carbohydrate có trong một khẩu phần ăn.

Dưa hấu có chỉ số GI là 72 nhưng tải lượng đường huyết chỉ khoảng 5 trong mỗi khẩu phần 120 gram. Nhờ chứa khoảng 91% nước, một khẩu phần dưa hấu thông thường ít có khả năng làm đường huyết tăng đột ngột.

Bà Lena Beal, người phát ngôn Học viện Dinh dưỡng và Tiết chế Mỹ, cho biết người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên ăn khoảng 120 gram dưa hấu cắt hạt lựu. Khẩu phần này chứa khoảng 11 gram carbohydrate.

Cách ăn dưa hấu để hạn chế tăng đường huyết

Bà Coogan cho biết dưa hấu vẫn có thể xuất hiện trong chế độ ăn của người mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu sơ bộ trên tạp chí Nutrition vào năm 2020 ở chuột béo phì cho thấy các sản phẩm từ dưa hấu giúp cải thiện đường huyết và tăng độ nhạy insulin.

Một nghiên cứu trên tạp chí Current Developments in Nutrition vào năm 2020 cho thấy dưa hấu giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ sức khỏe làn da và ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Các kết quả trên cho thấy dưa hấu có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi ăn điều độ và kết hợp với thực phẩm giàu protein.

Bà Beal khuyên nên ăn dưa hấu cùng sữa chua Hy Lạp nguyên kem, các loại phô mai, quả bơ hoặc các loại hạt. Cách kết hợp này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ đường huyết tăng nhanh.

Ngoài ra, dưa hấu còn cung cấp kali, magie, lycopene, L citrulline cùng vitamin A và vitamin C. Đây cũng là loại trái cây giúp bổ sung nước hiệu quả.

Ăn quá nhiều dưa hấu có thể gây đầy bụng, chướng hơi hoặc tiêu chảy. Người mắc bệnh tiểu đường còn có nguy cơ tăng đường huyết nếu ăn quá nhiều trong một lần.

Theo Nguyễn Vy (TNO)