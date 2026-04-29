Những trường hợp cần thận trọng khi uống nước rau má

NHÃ UYÊN (theo VOV, SK&ĐS)

(GLO)- Nước rau má được nhiều người ưa chuộng nhờ công dụng giải nhiệt, chống viêm. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thức uống này. Một số nhóm đối tượng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rau má có nhiều lợi ích như: tăng cường trí nhớ và chức năng nhận thức tổng thể; hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch; giảm sưng và cải thiện lưu lượng máu…

Rau má được nhiều người ưa chuộng nhờ công dụng giải nhiệt, chống viêm. Ảnh: Nhã Uyên

Tuy tốt cho sức khỏe nhưng theo các bác sĩ, không phải ai cũng uống được nước rau má.

Cụ thể, rau má tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ, gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng.

Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai; đồng thời, loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kỳ.

Rau má còn làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Do đó, những người có cholesterol cao và bệnh tiểu đường nên tránh lạm dụng sử dụng rau má quá nhiều. Dùng rau má cùng với uống thuốc điều trị có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol.

Tuy tốt cho sức khỏe nhưng theo các bác sĩ, không phải ai cũng uống được nước rau má. Ảnh: AI/TNO

Ngoài ra, vì rau má có thể loại bỏ lượng nước dư thừa qua nước tiểu nên nếu kết hợp với thuốc lợi tiểu sẽ dẫn đến mất nhiều nước.

Những người mắc bệnh gan hoặc có tiền sử các bệnh tổn thương da, ung thư không nên dùng. Lượng dùng cho 1 ngày của một người bình thường được các nhà khoa học khuyến cáo là 1 cốc nước rau má, tương đương 40g rau.

(GLO)- Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau nên tránh khi uống cà phê vì có thể làm giảm hiệu quả của cà phê hoặc gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ cùng lúc.

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

