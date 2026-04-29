Những trường hợp cần thận trọng khi uống nước rau má

(GLO)- Nước rau má được nhiều người ưa chuộng nhờ công dụng giải nhiệt, chống viêm. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thức uống này. Một số nhóm đối tượng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rau má có nhiều lợi ích như: tăng cường trí nhớ và chức năng nhận thức tổng thể; hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch; giảm sưng và cải thiện lưu lượng máu…

Tuy tốt cho sức khỏe nhưng theo các bác sĩ, không phải ai cũng uống được nước rau má.

Cụ thể, rau má tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ, gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng.

Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai; đồng thời, loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kỳ.

Rau má còn làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Do đó, những người có cholesterol cao và bệnh tiểu đường nên tránh lạm dụng sử dụng rau má quá nhiều. Dùng rau má cùng với uống thuốc điều trị có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol.

Ngoài ra, vì rau má có thể loại bỏ lượng nước dư thừa qua nước tiểu nên nếu kết hợp với thuốc lợi tiểu sẽ dẫn đến mất nhiều nước.

Những người mắc bệnh gan hoặc có tiền sử các bệnh tổn thương da, ung thư không nên dùng. Lượng dùng cho 1 ngày của một người bình thường được các nhà khoa học khuyến cáo là 1 cốc nước rau má, tương đương 40g rau.