Những món ăn vặt cực tốt cho tuổi thọ

(GLO)- Những món ăn vặt giàu chất oxy hóa, chất xơ và chất béo lành mạnh sẽ bảo vệ tế bào, tăng cường tim mạch, hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng giúp kéo dài tuổi thọ.

Sử dụng các loại hạt làm món ăn vặt cực tốt cho tuổi thọ. Ảnh: Internet

Sống khỏe, sống thọ là mong muốn của nhiều người. Để đạt được điều đó, không chỉ cần ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và kiểm soát căng thẳng, mà chế độ ăn uống hợp lý còn giữ vai trò then chốt. Dưới đây là những món ăn vặt có thể mang lại lợi ích đáng kể trong việc kéo dài tuổi thọ.

Các loại hạt

Chuyên gia khuyến nghị chọn các loại hạt làm món ăn vặt vì chúng có thể kéo dài những năm "tuổi thọ khỏe mạnh".

Theo tạp chí khoa học Age and Ageing, những người thường xuyên ăn vặt hay nấu ăn với các loại hạt - bất kể loại nào - nhận được lợi ích rõ ràng. Nhóm hay ăn hạt có tỷ lệ bị mất trí nhớ, tỷ lệ mắc bệnh gây khuyết tật thể chất dai dẳng hay tỉ lệ tử vong trong thời gian nghiên cứu thấp hơn hẳn nhóm không bao giờ hoặc hiếm khi ăn hạt.

Các loại hạt là nguồn cung cấp protein, vi chất dinh dưỡng, chất béo không bão hòa, chất xơ và năng lượng dồi dào; đã giúp nhóm người hay chọn món hạt ăn vặt giữ được sức khỏe tốt.

Sô cô la

Với sô cô la, các polyphenol trong ca cao có thể cải thiện chức năng mạch máu và giảm căng thẳng oxy hóa.

Theo trang tin y khoa News Medical, sử dụng sô cô la làm món có khả năng giảm nguy cơ tử vong, cực tốt cho tuổi thọ. Và được ghi nhận là có tác động nổi bật nhất trong nhóm thực phẩm tốt cho tuổi thọ, giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là các bệnh tim mạch..

Sữa lên men

Sữa lên men (bao gồm sữa chua) cung cấp các hoạt chất sinh học, các chất chuyển hóa vi sinh vật và các vi sinh vật có lợi giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, chức năng miễn dịch giúp điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột, mang lại tác dụng chống viêm và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Do vậy, việc tiêu thụ sữa lên men hàng ngày giúp giảm tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch, tăng cường tuổi thọ nhờ sự hỗ trợ của các lợi khuẩn và hợp chất chống oxy hóa.

Táo đỏ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe. Ảnh: Internet

Táo đỏ

Táo đỏ có vị ngọt, có thể ăn trực tiếp như món ăn vặt hoặc dùng kèm với các nguyên liệu khác để tạo nên những bữa ăn ngon.

Trong táo đỏ có rất giàu vitamin C, sắt và các loại axit amin khác nhau, thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi. Táo đỏ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe.

Khi chúng ta già đi, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể cao. Vì vậy, bổ sung một số món ăn vặt trên rất tốt cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ.