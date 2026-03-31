Ăn hạt chia vào thời điểm nào để kiểm soát tốt cân nặng cho người luyện tập?

G.B (Theo suckhoedoisong.vn, vnexpress.net)

(GLO)- Dù là thực phẩm lành mạnh song không ít người chơi thể thao quan tâm nên ăn hạt chia vào thời điểm nào để giúp tối ưu hiệu quả tập luyện, hỗ trợ kiểm soát tốt cân nặng.

Ăn hạt chia vào thời điểm nào để kiểm soát tốt cân nặng cho người luyện tập? (ảnh minh họa).

Hạt chia là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào với hàm lượng cao chất xơ hòa tan, axit béo omega-3, protein thực vật cùng nhiều vi chất như canxi, magie, sắt. Hạt chia ngâm trong nước tạo thành lớp gel giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài cảm giác no và ổn định đường huyết. Những đặc tính của hạt chia mang lại nhiều lợi ích cho người tập luyện, song không ít người quan tâm nên ăn hạt chia vào thời điểm tốt cho sức khỏe và hỗ trợ quá trình tập luyện một cách hiệu quả, an toàn.

Tác dụng khi ăn hạt chia trước khi tập

Sử dụng hạt chia trước khi tập giúp nâng cao hiệu suất. Trong hạt chia chứa axit omega-3 thiết yếu, góp phần giảm viêm trong cơ thể, cải thiện sức khỏe tim mạch. Đây cũng là nguồn protein thực vật tốt. Khi cơ thể thiếu protein, quá trình phục hồi, phát triển cơ bắp sẽ không diễn ra hiệu quả.

Thêm tác dụng hạt chia khi ngâm, nước có thể hấp thụ lượng nước gấp 12 lần trọng lượng của chúng. Cung cấp năng lượng bền vững nhờ khả năng hấp thụ nước và tạo gel, hạt chia giúp giải phóng năng lượng chậm, phù hợp với các buổi tập kéo dài. Nên ăn hạt này từ 30 phút đến 1 giờ trước khi tập luyện cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng để tối đa hóa sức bền.

Ngoài ra, hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói, và điều này giúp hạn chế ăn quá nhiều sau khi tập, yếu tố quan trọng trong giảm mỡ. Đặc biệt, ổn định đường huyết giảm nguy cơ tụt năng lượng giữa buổi tập.

Tác dụng khi ăn hạt chia sau khi tập

Hạt chia có thể đóng vai trò hỗ trợ sau khi tập luyện, cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng để phục hồi cơ bắp và tái tạo năng lượng như: Bổ sung protein và khoáng chất góp phần phục hồi cơ, đặc biệt khi kết hợp cùng sữa chua hoặc sữa; giảm cảm giác thèm ăn vì lớp gel của hạt chia giúp bạn no lâu hơn, hạn chế ăn vặt sau tập; và hỗ trợ cân bằng điện giải nhờ chứa các khoáng chất như magie và kali.

Thực tế, không có một thời điểm "duy nhất" phù hợp cho tất cả mọi người. Vì hiệu quả đốt mỡ phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt.

Trong nhiều trường hợp, có thể chia nhỏ lượng hạt chia để sử dụng cả trước và sau tập nhằm tận dụng tối đa lợi ích. Người tập luyện cần lưu ý thêm, hàm lượng chất xơ của hạt chia cao, nếu ăn quá nhiều hoặc ăn sát giờ tập, hạt chia có thể gây đầy bụng, khó chịu.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null