(GLO)- Dù là thực phẩm lành mạnh song không ít người chơi thể thao quan tâm nên ăn hạt chia vào thời điểm nào để giúp tối ưu hiệu quả tập luyện, hỗ trợ kiểm soát tốt cân nặng.

Ăn hạt chia vào thời điểm nào để kiểm soát tốt cân nặng cho người luyện tập? (ảnh minh họa).

Hạt chia là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào với hàm lượng cao chất xơ hòa tan, axit béo omega-3, protein thực vật cùng nhiều vi chất như canxi, magie, sắt. Hạt chia ngâm trong nước tạo thành lớp gel giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài cảm giác no và ổn định đường huyết. Những đặc tính của hạt chia mang lại nhiều lợi ích cho người tập luyện, song không ít người quan tâm nên ăn hạt chia vào thời điểm tốt cho sức khỏe và hỗ trợ quá trình tập luyện một cách hiệu quả, an toàn.

Tác dụng khi ăn hạt chia trước khi tập

Sử dụng hạt chia trước khi tập giúp nâng cao hiệu suất. Trong hạt chia chứa axit omega-3 thiết yếu, góp phần giảm viêm trong cơ thể, cải thiện sức khỏe tim mạch. Đây cũng là nguồn protein thực vật tốt. Khi cơ thể thiếu protein, quá trình phục hồi, phát triển cơ bắp sẽ không diễn ra hiệu quả.

Thêm tác dụng hạt chia khi ngâm, nước có thể hấp thụ lượng nước gấp 12 lần trọng lượng của chúng. Cung cấp năng lượng bền vững nhờ khả năng hấp thụ nước và tạo gel, hạt chia giúp giải phóng năng lượng chậm, phù hợp với các buổi tập kéo dài. Nên ăn hạt này từ 30 phút đến 1 giờ trước khi tập luyện cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng để tối đa hóa sức bền.

Ngoài ra, hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói, và điều này giúp hạn chế ăn quá nhiều sau khi tập, yếu tố quan trọng trong giảm mỡ. Đặc biệt, ổn định đường huyết giảm nguy cơ tụt năng lượng giữa buổi tập.

Tác dụng khi ăn hạt chia sau khi tập

Hạt chia có thể đóng vai trò hỗ trợ sau khi tập luyện, cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng để phục hồi cơ bắp và tái tạo năng lượng như: Bổ sung protein và khoáng chất góp phần phục hồi cơ, đặc biệt khi kết hợp cùng sữa chua hoặc sữa; giảm cảm giác thèm ăn vì lớp gel của hạt chia giúp bạn no lâu hơn, hạn chế ăn vặt sau tập; và hỗ trợ cân bằng điện giải nhờ chứa các khoáng chất như magie và kali.

Thực tế, không có một thời điểm "duy nhất" phù hợp cho tất cả mọi người. Vì hiệu quả đốt mỡ phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt.

Trong nhiều trường hợp, có thể chia nhỏ lượng hạt chia để sử dụng cả trước và sau tập nhằm tận dụng tối đa lợi ích. Người tập luyện cần lưu ý thêm, hàm lượng chất xơ của hạt chia cao, nếu ăn quá nhiều hoặc ăn sát giờ tập, hạt chia có thể gây đầy bụng, khó chịu.