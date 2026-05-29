Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng đâm thiếu niên 13 tuổi tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY TRINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Kpuih Hoem (SN 2005, ở làng Anéh, xã Ia Pia) để điều tra về hành vi dùng dao đâm một thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-5, Kpuih Hoem (SN 2005), Kpuih Hiếu (SN 2005), Kpuih C. (SN 2012, cùng ở làng Anéh, xã Ia Pia) đến nhà bà Kpuih Klah (người cùng làng) để phụ giúp việc nhà, sau đó nhậu cùng một số thanh niên khác trong làng.

hien-truong-vu-an-9066.jpg
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.T

C. chỉ uống một lon bia, không tiếp tục tham gia cuộc nhậu. Đến khoảng 19 giờ 15 phút, Kpuih Hoem đem theo dao, dự định về nhà giải quyết mâu thuẫn gia đình. Lúc này, C. ngồi chơi trên xe máy dựng cạnh nơi nhậu; Hoem nhờ C. lấy sạc điện thoại cho mình, nhưng C. vẫn ngồi yên, không trả lời.

Hoem tức giận, rút dao đâm khiến C. ngã nhào về phía trước, đè lên lưng Kpuih Hiếu đang ngồi nhậu. C. bỏ chạy được khoảng 8 m thì gục ngã trước cửa bếp nhà bà Klah và tử vong tại chỗ.

Thấy vậy, Hoem bỏ chạy ra ngoài, vứt dao tại gốc cây gần bể nước nhà bà Klah rồi đi vào, bị Hiếu giữ lại và báo Công an.

doi-tuong-gay-an-6509.jpg
Đối tượng Kpuih Hoem và hung khí gây án. Ảnh: T.T

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ia Pia phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực ở vùng lưng phải, làm thủng phổi phải và gây mất máu cấp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Tin tức

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

null