Gia Lai: Bắt giữ đối tượng đâm thiếu niên 13 tuổi tử vong

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Kpuih Hoem (SN 2005, ở làng Anéh, xã Ia Pia) để điều tra về hành vi dùng dao đâm một thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-5, Kpuih Hoem (SN 2005), Kpuih Hiếu (SN 2005), Kpuih C. (SN 2012, cùng ở làng Anéh, xã Ia Pia) đến nhà bà Kpuih Klah (người cùng làng) để phụ giúp việc nhà, sau đó nhậu cùng một số thanh niên khác trong làng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.T

C. chỉ uống một lon bia, không tiếp tục tham gia cuộc nhậu. Đến khoảng 19 giờ 15 phút, Kpuih Hoem đem theo dao, dự định về nhà giải quyết mâu thuẫn gia đình. Lúc này, C. ngồi chơi trên xe máy dựng cạnh nơi nhậu; Hoem nhờ C. lấy sạc điện thoại cho mình, nhưng C. vẫn ngồi yên, không trả lời.

Hoem tức giận, rút dao đâm khiến C. ngã nhào về phía trước, đè lên lưng Kpuih Hiếu đang ngồi nhậu. C. bỏ chạy được khoảng 8 m thì gục ngã trước cửa bếp nhà bà Klah và tử vong tại chỗ.

Thấy vậy, Hoem bỏ chạy ra ngoài, vứt dao tại gốc cây gần bể nước nhà bà Klah rồi đi vào, bị Hiếu giữ lại và báo Công an.

Đối tượng Kpuih Hoem và hung khí gây án. Ảnh: T.T

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ia Pia phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực ở vùng lưng phải, làm thủng phổi phải và gây mất máu cấp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.