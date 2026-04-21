Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ đối tượng giết người trong cuộc nhậu

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Long (SN 2008, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 19-4, Long cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở đập tràn thuộc làng Tu. Đến khoảng 17 giờ, anh H.V.N. (SN 2003, trú tại thôn Pắc Pó, xã Ia Lâu) cùng bạn bè cũng đến chơi tại khu vực đập tràn này.

Đối tượng Long đã ra đầu thú sau khi giết người. Ảnh: Quang Cường

Tại đây, anh N. và Long đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Anh N. đã dùng tay đánh vào mặt rồi bóp cổ Long. Bực tức, Long đã dùng dao gọt trái cây đâm vào vùng ngực của anh H. khiến nạn nhân ngã xuống nước.

Anh N. được bạn bè đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ia Lâu nhưng đã không qua khỏi. Biết tin anh N. tử vong, Long đã đến Công an xã Ia Lâu đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội "Giết người", Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình "Phiên tòa giả định" tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

