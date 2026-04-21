Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ đối tượng giết người trong cuộc nhậu

(GLO)- Sáng 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Long (SN 2008, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 19-4, Long cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở đập tràn thuộc làng Tu. Đến khoảng 17 giờ, anh H.V.N. (SN 2003, trú tại thôn Pắc Pó, xã Ia Lâu) cùng bạn bè cũng đến chơi tại khu vực đập tràn này.

Đối tượng Long đã ra đầu thú sau khi giết người. Ảnh: Quang Cường

Tại đây, anh N. và Long đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Anh N. đã dùng tay đánh vào mặt rồi bóp cổ Long. Bực tức, Long đã dùng dao gọt trái cây đâm vào vùng ngực của anh H. khiến nạn nhân ngã xuống nước.

Anh N. được bạn bè đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ia Lâu nhưng đã không qua khỏi. Biết tin anh N. tử vong, Long đã đến Công an xã Ia Lâu đầu thú và khai nhận hành vi của mình.