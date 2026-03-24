Gia Lai: Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, 3 bị cáo trả giá

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt các bị cáo Kpuih Hóa (SN 2004) 9 năm 6 tháng tù và Siu But (SN 2002) cùng trú xã Ia Ko 9 năm tù; Kpuih Hợi (SN 2007, trú xã Ia Pia) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9-1-2025, Kpuih Hóa điều khiển xe mô tô chở Siu But đi uống rượu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 2 đến làng Hlang Ngol (xã Ia Pia) thì gặp Kpuih Hợi cùng một số người khác rồi cùng nhau ngồi uống rượu trước nhà 1 người dân. Trước đó, Hóa mang theo 1 cây kiếm dài khoảng 90 cm, cất trên xe mô tô.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Trong lúc đang uống rượu, Kpă Kiệt (SN 2008) điều khiển xe mô tô chở Kpuih Hiếp (SN 2009, cùng làng O Ngol) đến dừng trước nhà. Thấy vậy, Hóa đi ra hỏi về nơi ở. Dù Kiệt trả lời ở làng O Ngol, Hóa vẫn nghi ngờ, liên tục gặng hỏi với thái độ đe dọa.

Khi Kiệt không phản ứng, Hóa gọi Hợi ra “xác nhận”. Sau khi Hợi nói không quen biết, Hóa bực tức, cho rằng Kiệt không “nói thật” nên nảy sinh ý định dùng hung khí để uy hiếp.

Hóa yêu cầu Hợi lấy kiếm từ xe mô tô, But tiếp tục giật lấy và đưa cho Hóa. Cầm kiếm, Hóa đứng đối diện, tiếp tục đe dọa rồi bất ngờ chém 1 nhát trúng tay trái Kiệt.

Không dừng lại, Hóa liên tiếp vung kiếm chém vào vùng đầu nạn nhân, làm vỡ mũ bảo hiểm, lưỡi kiếm xuyên qua mũ gây thương tích nặng. Khi Kiệt hoảng sợ bỏ chạy, Hóa vẫn tiếp tục chém thêm 1 nhát trúng đỉnh đầu. Chỉ đến khi Hợi can ngăn, hành vi mới dừng lại.

Sau khi gây án, nhóm bị cáo không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà quay lại tiếp tục uống rượu. Kiệt được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, điều trị đến ngày 13-1-2025 thì xuất viện. Kết luận giám định xác định nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 17%.

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Kpuih Hóa mang tính chất côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công liên tiếp vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân.

Việc bị hại không tử vong là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Trong vụ án này, Hóa giữ vai trò khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với Kpuih Hợi và Siu But, dù không trực tiếp chém nạn nhân nhưng đã tham gia tích cực, hỗ trợ về hành vi khi lấy và đưa hung khí cho Hóa, nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giết người.

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

