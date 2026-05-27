Gia Lai: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Ia Pia

(GLO)- Công an xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Tang vật thu giữ gồm một gói nilon chứa chất nghi ma túy.

Theo đó, ngày 25-5, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã Ia Pia tiến hành kiểm tra nơi ở của Công Văn Đức (SN 1978, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).

Lực lượng chức năng thu giữ một gói nilon chứa chất nghi là ma túy tại nhà của Công Văn Đức.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng cất giấu một gói nilon bên trong chứa chất rắn dạng cục và bột màu trắng. Làm việc với cơ quan Công an, Đức khai nhận số chất trên là ma túy loại heroin, được mua về để sử dụng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật có liên quan và đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ia Pia tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.