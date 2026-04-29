Phạt 6 năm tù đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 28-4, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bá Thành (SN 1994, trú tại khối Phú Xuân, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Phan Bá Thành là người nghiện ma túy, từng tham gia cai nghiện tự nguyện và đang trong thời gian bị quản lý sau cai tại địa phương. Tuy nhiên, do không kiểm soát được hành vi, bị cáo tiếp tục tái phạm.

Cụ thể, ngày 27-8-2025, sau khi có tiền, Thành nảy sinh ý định mua ma túy để sử dụng nên đón xe đến khu vực TP. Quy Nhơn (cũ). Tại đây, bị cáo mua một gói ma túy với giá 2 triệu đồng từ một phụ nữ không rõ lai lịch, rồi mang về nhà chia thành 8 gói nhỏ để sử dụng dần.

Trong ngày, Thành đã sử dụng một phần, số còn lại cất giấu trong túi quần. Đến sáng 28-8-2025, khi làm việc với Công an xã Tây Sơn, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện bị cáo dương tính với chất ma túy. Quá trình làm việc, Thành tự nguyện giao nộp 7 gói ma túy còn lại.

Kết luận giám định xác định tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 1,1694 gam; mẫu nước tiểu của bị cáo cũng cho kết quả dương tính với chất này.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung truy tố. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, bị cáo đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Căn cứ quy định pháp luật, Tòa án tuyên phạt bị cáo Phan Bá Thành 6 năm tù giam về các tội danh nêu trên. Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những người vi phạm, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn.