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Mua máy cày qua Facebook, người đàn ông bị lừa 90 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang xác minh xử lý một trường hợp tố giác bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook khi chuyển tiền mua máy cày nhưng không nhận được hàng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-6, anh K.T. (trú tại thôn Dư Keo, xã Ia Ko) lên mạng xã hội Facebook, thấy tài khoản “Nguyễn Duy Sáng” quảng cáo bán máy cày.

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Anh T. buồn bã vì bị lừa mất 90 triệu đồng khi mua máy cày qua Facebook. Ảnh: ĐVCC

Đang có nhu cầu mua máy cày, anh T. đã liên hệ tài khoản trên. Người này cho biết mình ở tỉnh Quảng Trị và có buôn bán nhiều máy cày với giá rẻ. Sau khi thấy tin tưởng, anh T. đồng ý mua 1 chiếc máy cày với giá 90 triệu đồng. Người này đề nghị anh T. chuyển tiền rồi sẽ giao chiếc máy cày đến tận nhà.

Tuy nhiên, sau khi anh T. chuyển 90 triệu đồng thì không thể liên lạc được với đối tượng. Biết mình bị lừa, anh T. đã đến Công an xã Ia Ko trình báo về sự việc.

Lực lượng Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác khi mua hàng hóa trên mạng xã hội. Đặc biệt với các mặt hàng giá trị cao cần xác minh rõ thông tin người bán, không nên chuyển toàn bộ số tiền hàng trước khi nhận được và kiểm tra chất lượng hàng hóa…

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