Mang ma túy đi trên đường, 1 đối tượng bị Cảnh sát 113 bắt giữ

(GLO)- Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 1 đối tượng mang theo ma túy di chuyển bằng xe máy trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku).

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5-8, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ trên đường Tôn Thất Tùng thì phát hiện Trương Tiến Dũng (SN 1996, trú tại phường Hội Phú) điều khiển xe máy song vẫn sử dụng điện thoại di động.

Đối tượng Dũng đã bị bắt khi mang theo 1 gói ma túy trong túi áo khoác. Ảnh: Hải Vũ

Khi Tổ công tác tiếp cận kiểm tra, đối tượng để lại xe máy rồi bỏ chạy. Lực lượng Công an đã lập tức truy bắt, khống chế thành công đối tượng. Qua kiểm tra, trong túi áo khoác của đối tượng có 1 gói tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy đá cùng 1 cân tiểu ly.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao Dũng cùng tang vật cho Công an phường Pleiku và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) để thụ lý điều tra mở rộng.

﻿Dũng để lại xe bỏ chạy nhưng đã bị Cảnh sát 113 bắt giữ. Ảnh: Hải Vũ

Từ nguồn tin đấu tranh với Dũng, khoảng 14 giờ ngày 6-8, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Lợi (SN 1992, trú tại phường Pleiku). Tại cơ quan Công an, Lợi khai vào 1 giờ ngày 5-8 đã bán ma túy đá cho Dũng với giá 2,5 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Dũng trên hẻm đường Tôn Thất Thuyết, các trinh sát thu giữ 1 gói ma túy đá có trọng lượng 14 gam.

Đối tượng Lợi bị bắt giữ vào chiều 6-8. Ảnh: Hải Vũ

Được biết, Dũng và Lợi đều đã có 2 tiền án về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cả 2 hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ hình sự để đấu tranh làm rõ.