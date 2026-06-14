Vì sao người dùng phải xác thực khuôn mặt khi chuyển SIM sang điện thoại mới?

(GLO)- Từ ngày 15-6, người dùng điện thoại di động khi chuyển SIM sang một thiết bị mới sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Quy định này đang thu hút sự quan tâm của nhiều thuê bao, đặc biệt là những người thường xuyên thay đổi điện thoại.

Nhiều người dùng bày tỏ sự bất ngờ khi biết việc đổi điện thoại có thể kéo theo yêu cầu xác thực lại. Không ít ý kiến cho rằng SIM đã đăng ký chính chủ thì chỉ cần lắp sang máy mới là có thể sử dụng bình thường như trước đây.

Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý, mục tiêu của quy định là bảo đảm số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng trong suốt quá trình khai thác dịch vụ.

Từ ngày 15-6-2026, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học. Ảnh: Hạo Thiên/LĐO

Đại diện Cục Viễn thông cho biết việc xác thực khi thay đổi thiết bị có cơ chế tương tự như khi người dùng đăng nhập tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hoặc thực hiện chuyển đổi eSIM trên thiết bị mới.

Thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng SIM được đăng ký đầy đủ thông tin nhưng người sử dụng thực tế lại không phải là chủ thuê bao. Một số trường hợp thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký SIM rồi bán lại cho người khác sử dụng.

Ngoài ra, việc cho mượn, chuyển nhượng SIM hoặc không hủy dịch vụ khi ngừng sử dụng cũng tạo kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong đợt tổng rà soát SIM chính chủ năm 2026, chỉ sau hơn một tháng triển khai đã có hơn 2 triệu số điện thoại được chính người dân xác nhận không phải của mình.

Cục Viễn thông cho rằng việc xác thực sinh trắc học khi đổi thiết bị sẽ tạo thêm một lớp bảo vệ quan trọng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc. Nếu SIM bị lắp sang điện thoại khác, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực khuôn mặt, qua đó hạn chế nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, giả mạo hoặc chiếm đoạt tài sản.

Theo các chuyên gia, người dùng hiện nay thường thay điện thoại sau khoảng 3-4 năm nên việc xác thực diễn ra không thường xuyên. Quy trình được đánh giá khá đơn giản, chỉ mất khoảng 30 giây đến một phút đối với thuê bao chính chủ, nhưng góp phần tăng cường an toàn và duy trì tính chính chủ của số điện thoại trong môi trường số.